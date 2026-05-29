'Aliens': la web de la Casa Blanca que equipara a los inmigrantes con extraterrestres

"Caminan entre nosotros, viven en nuestros barrios e interactúan con nosotros". La Casa Blanca ha lanzado este jueves un sitio web titulado "Aliens.gov", donde emplea la alegoría extraterrestre para comparar a las personas extranjeras de Estados Unidos. Además, incluye un mapa de arrestos de inmigrantes por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) alrededor del país.

La página se abre con un texto que se desliza y completa a medida que el usuario se desplaza de arriba a abajo mientras caen estrellas de fondo, similar a los títulos iniciales de las películas de la Guerra de las Galaxias. La estética de la tipografía también se asemeja en textura y color a la de la película Matrix.

"Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente", alega el texto de la web: "Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal. Con una excepción: ellos no pertenecen aquí". El portal continúa afirmando que han existido presidentes y congresistas que "sabían perfectamente lo que estaba pasando", pero que decidieron "acelerar la invasión".

"Hasta que un hombre finalmente tuvo el coraje de contar la verdad". Así se refiere al presidente estadounidense, Donald Trump, que ha basado su segundo mandato en una política dura contra la inmigración.

En la parte baja de la página aparece un contador que muestra el número de los "encuentros" realizados, en referencia al número de arrestos del ICE, cifra que asciende, hasta el momento, a 3,1 millones. El mapa no especifica desde qué fecha se contabiliza, pero la cifra coincide con un informe del Departamento de Seguridad Nacional sobre detenciones migratorias desde septiembre de 2024 hasta abril del presente año.

El portal, por último, permite a los usuarios reportar a "sospechosos aliens", a través de un hipervínculo que conecta con la página del ICE: "Si ha presenciado una abducción alienígena, no se alarme. El alien está en buenas manos, lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen".

Esta analogía tiene una explicación. El término "aliens" hace referencia a "extraños", no solo a los extraterrestres, sino que es un concepto empleado en la legislación migratoria para definir a los extranjeros. Según el Diccionario de Cambridge, "venir de un país, etnia o grupo, diferente". Un juego de palabras que ha sido la clave del diseño de esta página que incentiva la participación ciudadana en la deportación de inmigrantes.

El ICE, el arma de Trump para luchar contra la inmigración El ICE forma parte de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y su objetivo es hacer cumplir las leyes de inmigración del país. Además, se encargan de la deportación de inmigrantes indocumentados. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez, en enero de 2025, el ICE ha aumentado tanto en tamaño como en intervencionismo. Bajo la administración Trump, la agencia duplicó el número de agentes, de 10.000 a 22.000. Desde entonces, este aparato gubernamental, con el doble de poder y alcance, ha protagonizado un gran número de redadas por todo EE.UU. en busca de inmigrantes. Aagentes de ICE frente al centro federal de inmigración en Delaney Hall, en Newark Adam Grey / GETTY Según un análisis de la Universidad de California Berkeley, las detenciones de inmigrantes en la vía pública se han multiplicado por once durante el primer año de Trump. Además, afirma que los arrestos de ciudadanos extranjeros sin antecedentes penales han aumentado en un 770%. Cronología: la campaña antiinmigración de Trump a través del ICE deja decenas de migrantes y dos estadounidenses muertos Miguel Charte Estas redadas han sido duramente criticadas por su brutalidad a la hora de operar. Un punto de inflexión sucedió el pasado mes de enero, cuando Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, fue asesinada por los disparos de los agentes del ICE durante una redada en Mineápolis. Semanas más tarde, otro ciudadano volvió a fallecer en Mineápolis: Alex Pretti, un enfermero que grabó a los agentes con el móvil. Estas dos muertes obligaron a la organización a anunciar una "desescalada", sustituyendo al por aquel entonces jefe de operaciones de la Patrulla Fronterica Gregory Bovino, por el llamado 'zar de la frontera', Tom Homan. Homan aseguró que las redadas serían "dirigidas únicamente a objetivos". Esto se tradujo en una leve disminución en los operativos (en un 12%) a partir del mes de febrero, Pero la persecución migratoria no ha cesado desde entonces. El ICE no solo emplea métodos violentos en sus operativos callejeros, sino también en sus instalaciones penitenciarias. Una investigación de la agencia de noticias Associated Press (AP) concluyó que 51 personas detenidas bajo custodia del ICE habían fallecido desde enero de 2025. 10 de estas muertes eran suicidios. Además, el informe de AP aclara que la población bajo la red de detención de ICE había aumentado un 50% durante el mandato, hasta los 60.000 reclusos. 'ICE List': el ciudadano europeo que desafía al Gobierno de Estados Unidos MARTA VILLENA