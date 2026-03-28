Más de 3.300 manifestaciones en EE.UU. contra Trump, la guerra en Irán y el ICE bajo el lema 'No kings'
- Es la tercera jornada de movilizaciones desde el mes de junio, convocada por una coalición de 400 grupos
- Los convocantes, entre ellos Amnistía Internacional, se dicen "hartos del caos constante"
El rechazo a la gestión de Donald Trump vuelve a las calles de Estados Unidos bajo el lema de 'No kings' (No reyes). Hay convocadas más de 3.300 manifestaciones en la que es la mayor movilización hasta la fecha contra el gobierno, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Es la tercera jornada de movilizaciones contra Trump tras la del pasado mes de octubre (con siete millones de asistentes a un total de 2.700 eventos) y la de junio de 2025, con cinco millones de manifestantes en 2.100 sitios.
La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), prevé superar las anteriores dos ediciones de este movimiento.
Las marchas, en los 50 estados del país, condenan el "autoritarismo" que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, en los que dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados en enero en Minnesota.
También se centrarán en repudiar la "guerra ilegal" de Trump en Irán, que justo este sábado cumple un mes.
"Hartos del caos constante"
"Los estadounidenses están hartos de este caos constante, y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración de Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", ha expuesto la coalición en un comunicado antes de la marcha.
La principal concentración está programaba a las 14:00 horas del centro de Estados Unidos (19:00 GMT) en Minnesota, donde ICE y la Patrulla Fronteriza mataron en enero a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, lo que agudizó la indignación nacional contra los operativos migratorios de Trump.
En Mineápolis, la mayor ciudad de dicho estado, se espera la participación del senador progresista Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y líderes de los mayores sindicatos del país, como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés).
Las manifestaciones se producen mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59% de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.