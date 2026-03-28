Más de 3.300 manifestaciones en EE.UU. contra Trump, la guerra en Irán y el ICE bajo el lema 'No kings'

El rechazo a la gestión de Donald Trump vuelve a las calles de Estados Unidos bajo el lema de 'No kings' (No reyes). Hay convocadas más de 3.300 manifestaciones en la que es la mayor movilización hasta la fecha contra el gobierno, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Es la tercera jornada de movilizaciones contra Trump tras la del pasado mes de octubre (con siete millones de asistentes a un total de 2.700 eventos) y la de junio de 2025, con cinco millones de manifestantes en 2.100 sitios.

La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), prevé superar las anteriores dos ediciones de este movimiento.

Las marchas, en los 50 estados del país, condenan el "autoritarismo" que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, en los que dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados en enero en Minnesota.

También se centrarán en repudiar la "guerra ilegal" de Trump en Irán, que justo este sábado cumple un mes.