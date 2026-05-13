El buque ruso hundido en 2024 cerca de Murcia transportaba material para reactores nucleares y pudo ser torpedeado

Un buque ruso que se hundió en 2024 junto a la costa de Murcia y que aparentemente transportaba componentes para un propulsor nuclear para submarinos a Corea del Norte, pudo haber sido atacado con torpedos o minas, según ha informado la cadena CNN citando fuentes de la investigación española.

Las citadas fuentes apuntan a que el estribor del carguero pudo ser alcanzado por un torpedo, mientras que otros expertos consultados por la cadena han asegurado que las explosiones que sufrió el barco pudieron ser provocadas por una mina lapa. De una u otra forma, la información apuntaría a una operación militar que buscaba evitar la transferencia de tecnología nuclear clave a Pionyang por parte de Moscú.

Según muestra una respuesta parlamentaria reciente del Gobierno español, el 23 de diciembre de 2024 Salvamento Marítimo tuvo que rescatar a la tripulación del Ursa Major, carguero de bandera rusa, por una "explosión en la sala de máquinas" que acabó hundiendo el navío.

El capitán del buque, ante la insistencia de las autoridades españolas para aclarar qué eran exactamente dos "tapas de pozo" reflejadas en el manifiesto de carga, "finalmente confesó que se trataba de los componentes de dos reactores nucleares similares a los utilizados por submarinos", según el escrito del Gobierno fechado el pasado 23 de febrero. Según el marino, los componentes "no portaban combustible nuclear".

La empresa lo tilda de "ataque terrorista selectivo" La CNN cita a su vez a la empresa rusa titular del carguero, Oboronlogistics, que tildó el incidente de "ataque terrorista selectivo" y que afirmó que "se halló un orificio de 50 por 50 centímetros en el casco de la embarcación, con el metal dañado orientado hacia el interior" y que la cubierta de la embarcación "estaba sembrada de metralla". El Ursa Major partió de San Petersburgo con su manifiesto asegurando que su destino era Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso. Sin embargo la fuente de la investigación española aseguró a CNN que el capitán, de nombre Igor Anisimov, afirmó que el plan era desviar el navío al puerto norcoreano de Rason, 80 millas náuticas al sur de Vladivostok, para entregar los componentes. Se cree que las "tapas de pozo" podrían ser los llamados escudos biológicos que sellan el reactor nuclear de un sistema de propulsión atómico para submarinos, y que aún podrían emitir algún volumen de radiación si acaso estas cubiertas fueron extraídas de sumergibles rusos desmantelados. El carguero ruso que naufragó frente a las costas españolas fue víctima de "un acto terrorista", según Rusia