Corea del Norte rechaza abandonar las armas nucleares y recuerda que no está en el Tratado de No Proliferación

El embajador de Corea del Norte ante la ONU, Kim Song, ha afirmado que ninguna presión externa cambiará su condición de Estado poseedor de armas nucleares y ha recordado que su país no pertenece al Tratado de no Proliferación (TNP) tras abandonarlo en 2003.

"El estatus de la República Popular Democrática de Corea como Estado poseedor de armas nucleares no cambiará en función de declaraciones retóricas externas o de deseos unilaterales", ha deslizado en un comunicado difundido por la agencia de noticias KCNA como crítica a los Estados signatarios de este tratado, en vigor desde 1970, que se encuentran reunidos esta jornada en las Naciones Unidas.

El país asiático, que en los últimos 23 años ha llevado a cabo seis ensayos nucleares y es objeto de múltiples sanciones de la ONU, poseería decenas de ojivas nucleares. "Estados Unidos y algunos países (...) cuestionan sin fundamento alguno el estatus actual y (...) los derechos soberanos" de la RPDC (República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte), ha añadido.

Este estatus ha sido "consagrado en la Constitución, que define claramente los principios de uso de las armas nucleares", ha añadido. Pionyang no ha dejado de afirmar su negativa a renunciar a su arsenal nuclear, calificando su trayectoria de "irreversible" y prometiendo reforzar sus capacidades.