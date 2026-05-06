Muere el fundador de la CNN, Ted Turner, a los 87 años

El fundador de CNN, Ted Turner, ha fallecido este miércoles a los 87 años, según ha anunciado la cadena de televisión estadounidense. Nacido en Cincinnati, Ohio, Turner inició su imperio mediático en 1980, cuando fundó el primer canal de televisión de noticias por cable que emitía las 24 horas del día y que revolucionó el mundo de la información. En 2018, el magnate de los medios hizo público que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con sintomatología similar a la del Parkinson o el Alzheimer.

"Trabajaba hasta las 7 de la tarde y al llegar a casa ya no había noticias", dijo en en declaraciones recogidas por la CNN para defender su gran creación. "Pensé que habría mucha gente como yo", defendía. La creación de la CNN fue el primer paso hacia la creación de un influyente imperio de medios que incluía cadenas como TBS y TNT y que se convirtió en un referente informativo a nivel internacional.