Muere el fundador de la CNN, Ted Turner, a los 87 años
- Fundó el primer canal de televisión de noticias por cable que emitía las 24 horas del día
- Fue el inicio de un influyente imperio que se convirtió en referente internacional
El fundador de CNN, Ted Turner, ha fallecido este miércoles a los 87 años, según ha anunciado la cadena de televisión estadounidense. Nacido en Cincinnati, Ohio, Turner inició su imperio mediático en 1980, cuando fundó el primer canal de televisión de noticias por cable que emitía las 24 horas del día y que revolucionó el mundo de la información. En 2018, el magnate de los medios hizo público que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con sintomatología similar a la del Parkinson o el Alzheimer.
"Trabajaba hasta las 7 de la tarde y al llegar a casa ya no había noticias", dijo en en declaraciones recogidas por la CNN para defender su gran creación. "Pensé que habría mucha gente como yo", defendía. La creación de la CNN fue el primer paso hacia la creación de un influyente imperio de medios que incluía cadenas como TBS y TNT y que se convirtió en un referente informativo a nivel internacional.
Uno de los nombres más influyentes del mundo de la comunicación
Turner fue una figura extravagante y provocadora al que se le conocía por varios apodos, como 'Capitán Escandaloso' o 'Ted el Terrible', y que se convirtió en uno de los nombres más influyentes en el mundo de la comunicación y el entretenimiento de Estados Unidos.
Comenzó su carrera en los medios a los 24 años, cuando heredó la empresa de vallas publicitarias de su padre, Turner Outdoor Advertising. Después, compró varias emisoras de radio y, más tarde, se lanzó al mundo televisivo con la adquisición de una emisora de Atlanta llamada Canal 17, a la que convirtió en la primera "superestación" de televisión por cable, llegando a audiencias de todo el país.
Pero no se conformó con controlar cadenas especializadas en noticias, deportes o películas, también se hizo con el estudio cinematográfico Metro-Goldwyn-Mayer y, en 1996, fusionó su compañía Turner Broadcasting System con Time Warner. Asimismo, fue el dueño del equipo de beisbol Atlanta Braves y del equipo de baloncesto Atlanta Hawks.