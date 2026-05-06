El Parlamento Europeo pide al Gobierno prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz al menos hasta 2040

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno español que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, y que prorrogue su vida útil hasta al menos el año 2040. Además, también ha instado a Ejecutivo a que evalúe "la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales".

Así lo ha indicado el Europarlamento en un informe que ha salido adelante con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria. En el documento, reclama al Gobierno que suspenda "cualquier medida" encaminada al cierre de esta u otras centrales en España", y pide al país "que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear", que cree que está impulsada por motivos ideológicos.

Estas recomendaciones, de carácter no vinculante, las realizan los eurodiputados que visitaron la central de Almaraz en febrero en una misión compuesta por los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, el popular griego Fredis Beleris, el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis y el polaco Marcin Sypniewski, de extrema derecha. Varios eurodiputados españoles acudieron como observadores: Elena Nevado del Campo (PP), Nacho Sánchez Amor (PSOE), Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (independiente en los ultraconservadores europeos que inicialmente concurrió en la lista de 'Se Acabó la Fiesta').

El borrador del informe, presentado en abril, ya pedía al Gobierno que no clausurara la central de Almaraz y advertía de los riesgos demográficos y económicos de los cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura.

Una decena de enmiendas de Vox recibieron a última hora el apoyo del PP para incluir la referencia al año 2040 y endurecer el texto, mostrando una "profunda preocupación por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y los apagones ocurridos en España" y el impacto en el sistema que podría tener el cierre de Almaraz.

Los eurodiputados han pedido también a la Comisión Europea que evalúe si los planes de cerrar las centrales nucleares en España "son consistentes con los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia, particularmente a la luz de la ausencia de una justificación técnica, económica o social disponible públicamente".