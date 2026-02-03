El retraso del cierre de la central nuclear de Almaraz subiría la factura de la luz en más de 3.800 millones, según Greenpeace

Una prórroga del cierre programado de los reactores I y II de la central nuclear de Almaraz supondría un incremento del precio de la luz de más de 3.831 millones de euros en los próximos tres años, según el informe encargado por Greenpeace a la Universidad Rey Juan Carlos y Politécnica de Cataluña Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz.

También supondría una pérdida de inversión en energías renovables de al menos 26.129 millones de euros y en consecuencia un considerable aumento de las emisiones. Si se produjera la prórroga, sólo del año 2026 a 2033 se acumularían unas emisiones de entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas de CO2 adicionales. Esto equivale a todas las emisiones de todos los hogares de Extremadura juntos durante seis años. Además de un coste adicional de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutidos de forma directa en el precio de la electricidad.

Según ha explicado el director de la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos, Eloy Sanz, "para lo que ocurrió en ese control dinámico de la tensión, haber tenido tres centrales como teníamos o cuarenta, exagerando, hubiera dado igual".

Hay dos partidos políticos que dicen defender a los trabajadores pero que sin embargo quieren cerrar la primera industria que tiene Extremadura que es la central nuclear de Almaraz 4.000 puestos de trabajo a la Calle, a ellos les da igual, porque ellos siguen teniendo su sueldazo. ¿Dónde está, señor Fernandez Calle, el dinero para los trabajadores, para los autónomos, para los agricultores, para que haya más médicos en las zonas rurales? ¿Dónde está? Porque los presupuestos que usted aprobó con la señora Guardiola y que son los que tenemos.. hoy en día, usted lo único que se preocupó son de los toros, de la caza y de los banderines con la bandera de España España actualmente es la locomotora de Europa. Eso yo creo que no lo niega ni siquiera el partido de Vox ni la candidata ausente Guardiola No nos hemos acercado sino que nos hemos alejado de España. Son profundamente malos gestores Los fondos europeos de la Consejería de Gestión Forestal cuando gobernó Vox eran 230 millones de euros. Pues solo, solamente se gastaron 26. Si queremos defender a Almaraz y los 4.000 puestos de trabajo que usted quiere echar a la Calle, ustedes saben... Pues no han hecho ninguna propuesta para autónomos en dos años y medio. Ni una. La política del curandero, siempre le dicen a la gente lo que quiere escuchar, pero al final le acaban matando con sus recetas Mire, señor Fernandez Calle, dos años y medio de gobierno, dos años de fracaso. Vox habla abiertamente de la permanencia de Almaraz, mientras PSOE y UPEX centran el discurso económico en otros temas

El informe concluye que el cierre programado de Almaraz para los reactores en noviembre de 2027 y 2028 respectivamente, es técnicamente viable, ambientalmente favorable además de económicamente más eficiente que su prórroga. Según las conclusiones, el cierre no solo no compromete la seguridad de suministro, sino que la generación de energía renovable cubriría el 96,4% de la energía que dejaría de producir Almaraz.

El estudio advierte que la flexibilidad con la que cuenta las energías renovables hace posible regular la potencia y evitar así sobre cargas en el sistema eléctrico, lo que facilita evitar apagones como el sucedido el 28 de abril de 2025 en España. Por otra parte, un reactor nuclear necesita generar energía día y noche sin atender a la demanda, este flujo constante hace a esta energía más difícil de regular y por tanto menos estable en el flujo de la red eléctrica.