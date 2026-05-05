El Gobierno anuncia 27.232 plazas de empleo público y refuerza la plantilla tecnológica y ante emergencias climáticas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una oferta de empleo público (OEP) con 27.232 plazas, la mayoría para la Administración General del Estado, con las que busca reforzar las plantillas tecnológicas y ante la emergencia climática.

El paquete de 2026 incorpora 1.700 plazas del cuerpo superior de sistemas y tecnologías de la información (TIC), un 42% más que el año pasado, "por primera vez en la historia" con plazas específicas para profesionales de inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia del dato, según ha anunciado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa al término de la reunión.

"Esta oferta pública de empleo tiene una gran prioridad: la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Con un objetivo: mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos", ha afirmado.

Incluida en el total, una oferta de empleo extraordinaria pone sobre la mesa 346 plazas de meteorólogos, ingenieros de montes y forestales y agentes medioambientales para responder a la emergencia climática con recursos del Estado.

En cuanto al grueso de la Administración General del Estado, 20.541 corresponden al turno libre y 6.345 a promoción interna.

Se crean 6.200 empleos netos Contando las ofertas ya anunciadas para Policía Nacional (cerca de 2.800), Guardia Civil (3.200) y Fuerzas Armadas (3.900), publicadas en otro real decreto, el total de este año alcanza las 37.017 plazas, algo más que en 2025, pero menos que en 2024. De acuerdo con el Ejecutivo, con esta oferta y tras restar las jubilaciones, se crean 6.200 empleos netos, un objetivo que se ha mantenido desde 2021 y ha rejuvenecido la edad media de las plantillas en más de dos años, hasta los 49. Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han lamentado que Óscar López lleve al Consejo de Ministros esta oferta de empleo público sin facilitarles los datos antes y denuncian la ausencia de negociación.

¿Cómo se reparten las plazas? El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha concretado las siguientes plazas en los ámbitos de tecnología, interior, defensa, sanidad, transportes, economía, emergencias y educación: 1.700 plazas del cuerpo TIC: 300 del cuerpo superior, 400 de gestión y 1.000 de técnicos auxiliares;

1.589 plazas de personal civil, dependientes de los Ministerios del Interior y de Defensa, para la seguridad pública;

1.037 plazas en hospitales y centros de salud del Estado;

601 plazas adscritas al Ministerio de Transportes para mejorar las infraestructuras;

400 plazas del Ministerio de Economía, dentro de la estrategia comercial para expandir y reforzar el tejido productivo;

346 plazas, "fundamentalmente" del Ministerio de Transición Ecológica, para las emergencias climáticas.

40 plazas de catedrático de enseñanza secundaria para Ceuta y Melilla. Además, con la vista puesta en la "mejora de los servicios públicos", la nota del Ministerio informa de un refuerzo de "la red de 3.200 oficinas de atención a la ciudadanía", como de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, Empleo, Catastro, Dirección General de Tráfico, etc., aunque no precisa el número de plazas.