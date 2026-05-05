Ayuso defiende el mestizaje tras la cancelación del homenaje a Hernán Cortés en la Catedral de Ciudad de México

Arranca la tercera jornada del viaje de diez días a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y lo hace con polémica. La dirigente autonómica ha ensalzado el mestizaje y ha rechazado que haya quienes quieran vivir del odio para "rehuir del presente y de sus obligaciones", después de que el homenaje previsto a figuras como Isabel 'La Católica' y Hernán Cortés —que hicieron posible la conquista española— haya sido cancelado en la Catedral de Ciudad de México.

"Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya mucho más eventos como éste, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad", ha afirmado la presidenta madrileña desde el Frontón de México, la sede de la producción 'Malinche', a donde han trasladado el evento. La Arquidiócesis Primada del país ha justificado la cancelación debido a que la producción responsable, liderada por el compositor Nacho Cano y también presente en la ceremonia, "no reuniera la totalidad de permisos necesarios para la grabación en el recinto".

Personas participan en la ‘Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés’, en Ciudad de México. EFE/José Méndez

Sin mencionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ni a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes exigieron una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América, ha subrayado que estas narrativas dividen el mensaje "de esperanza y alegría" del mestizaje. "Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos", ha añadido de manera rotunda.

Por su parte, Cano ha defendido que Hernán Cortés también es el fundador de México. "Queremos agradecer a la persona que hizo esto posible, porque me parece un país maravilloso, no hay ningún tema político aquí", ha considerado sobre el evento, titulado 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México', y en el que se ha negado la conquista como un hecho de saqueo y se ha defendido la "pureza de sangre" del mestizaje.

La eliminación del acto ha sido confirmada por el cofundador de Mecano, quien además ha asegurado que invitó a este homenaje a Sheinbaum, y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aunque ninguna ha estado presente.

Protestas de grupos indígenas por el acto La posibilidad de rendir homenaje al conquistador en la sede de la Arquidiócesis mexicana, a menos de un kilómetro de la Iglesia de Jesús Nazareno —donde se encuentran los restos de Cortés—, ha provocado que grupos indígenas organizasen una manifestación pacífica en contra del “genocidio español”. La protesta ha ocurrido en las inmediaciones de la Catedral y han sido sus líderes quienes han exigido a Díaz Ayuso que pidiera perdón a los pueblos indígenas del país y del continente por los “crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la conquista. La jornada de la presidenta madrileña en Ciudad de México continuará con un encuentro de estudiantes en la Universidad de la Libertad, fundada por el magnate mexicano Salinas Pliego. Después visitará al grupo operador de restaurantes y servicios mexicano Alsea para continuar con reuniones de empresarios y autoridades locales en distintos estados del país hasta el 12 de mayo, una de estas paradas será la Rivera Maya, donde se celebrará la gala de los Premios Platino. Además de la capital, Ayuso recorrerá en su visita —el segundo viaje oficial a este país de la presidenta— Monterrey, Aguascalientes (donde recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes) y la Riviera Maya. Es, además, su tercer viaje al extranjero en lo que va de año, tras sus visitas a Nueva York y Bruselas, algo que ha sido fuertemente criticado por la oposición madrileña.

El deshielo entre España y México El viaje de Ayuso se produce después de que en los últimos meses la presidenta haya criticado al Gobierno de México y lo comparara con las "dictaduras" de Cuba o Venezuela, calificando al país de "narcoestado". Sus palabras derivaron en un choque con Sheinbaum, que respondió que se trataba de "propaganda absolutamente falsa". "No tienen argumentos contra nosotros, entonces usan la mentira y la calumnia", defendió la líder de México el pasado febrero. La relación entre los Gobiernos de México y España había sido tensa en los últimos años, aunque ambos países han acercado posturas recientemente. Ayuso, sin embargo, no ha modificado su postura y justifica su viaje como un intento de "intensificar las relaciones económicas y culturales" con el país centroamericano. Según datos del Gobierno que lidera Ayuso, México es, tras Estados Unidos, el principal inversor americano en la Comunidad de Madrid, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros en 2025. En abril, durante la cumbre España-Brasil celebrada en Barcelona, tanto la presidenta de México como el presidente español, Pedro Sánchez negaron que existiera una "crisis diplomática" entre México y España. Sin embargo, sus palabras llegaban tras largos capítulos de discordia entre ambos países, desde una carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hasta la exigencia de excusas por parte del Ejecutivo de Sheinbaum por la conquista española. 01.17 min Sánchez y Sheinbaum normalizan la relación entre España y México tras años de fricciones En marzo de 2019, Andrés Manuel López Obrador, hizo público que pidió por carta al rey de España, Felipe VI, y al papa Francisco que se disculpasen por los abusos cometidos por los españoles durante la conquista del actual México. El Gobierno de España respondió lamentando "profundamente" que se hiciese pública la misiva y rechazando su contenido "con toda firmeza". Más tarde, cuando Sheinbaum inició su mandato, aludió a esa misiva durante su primera rueda de prensa matinal, y desató una crisis al no invitar al monarca español a su toma de posesión. El Gobierno de España, de hecho, no acudió al evento ante lo que consideró una "inaceptable" exclusión de su jefe del Estado.