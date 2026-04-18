En directo: Sánchez, Lula da Silva, Sheinbaum y Petro participan este sábado en una cumbre progresista en Barcelona

Tras la cumbre España-Brasil celebrada el viernes en Barcelona, la capital catalana acoge este sábado dos encuentros más con líderes internacionales del ámbito progresista que buscarán reivindicar el multilateralismo y el derecho internacional en pleno conflicto en Oriente Medio. También se pretende mostrar que existe una alternativa "a las fuerzas de extrema derecha y conservadoras", según la organización.

La primera cita es la VI Reunión en Defensa de la Democracia, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado a sus homólogos de Brasil, Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; Colombia, Gustavo Petro, y Uruguay, Yamandú Orsi.

Este espacio fue impulsado por España y Brasil en 2024, y se trata de un foro que busca hacer frente "al extremismo y la polarización". Sánchez ya defendió el viernes durante la cumbre con Lula da Silva la importancia de "reformar el sistema multilateral". "Unos lo dan por muerto, pero nosotros creemos que el orden multilateral tiene muchas cosas buenas pero que debe ser renovado", aseguró.

Lula, por su parte, apuntó directamente a las Naciones Unidas, organismo que considera "muy debilitado". "Cuando se fundó la ONU, se creó el concepto de seguridad para generar la paz. Y no es lo que está pasando", aseveró el viernes desde Barcelona.

Sobre la cita de este sábado, también es importante la participación de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, lo que se puede interpretar como un paso más en la mejora de las relaciones con España. El nexo bilateral se tensó cuando el país latinoamericano exigió disculpas por la conquista española.

La visita de Sheinbaum a nuestro país no es de Estado, pero se prevé que la líder mexicana tenga un breve encuentro bilateral con el presidente del Gobierno español.