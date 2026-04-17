En directo, Gustavo Petro en ‘Los desayunos’ de RTVE y EFE

En el marco de las cumbres de líderes progresistas que se celebran en Barcelona, RTVE y la Agencia EFE entrevistan este viernes 17 de abril al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la segunda entrega del formato de 'Los Desayunos'. Los periodistas Pepa Bueno (TVE), Juan Tato (RNE) y Emilia Pérez (Agencia EFE), serán los encargados de entrevistar al presidente colombiano.

La entrevista tendrá lugar a las 11:00 horas en el Pabellón 8 de la Fira Gran Via de la capital catalana y se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales (X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn), así como por el Canal 24 Horas de RTVE, RTVE Play y Radio 5. El programa abordará la actualidad política, económica y social de Colombia y de América Latina, así como el momento geopolítico global.

El pasado jueves 19 de marzo RTVE y EFE estrenaron una nueva etapa del programa ‘Los Desayunos’, una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la ahora exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.