En directo, Gustavo Petro en ‘Los desayunos’ de RTVE y EFE
- La entrevista tendrá lugar a las 11:00 horas en Fira Gran Via y se podrá seguir por el Canal 24 Horas, RTVE Play y Radio 5
- Petro se encuentra en Barcelona para participar en dos cumbres de líderes progresistas
En el marco de las cumbres de líderes progresistas que se celebran en Barcelona, RTVE y la Agencia EFE entrevistan este viernes 17 de abril al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la segunda entrega del formato de 'Los Desayunos'. Los periodistas Pepa Bueno (TVE), Juan Tato (RNE) y Emilia Pérez (Agencia EFE), serán los encargados de entrevistar al presidente colombiano.
La entrevista tendrá lugar a las 11:00 horas en el Pabellón 8 de la Fira Gran Via de la capital catalana y se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales (X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn), así como por el Canal 24 Horas de RTVE, RTVE Play y Radio 5. El programa abordará la actualidad política, económica y social de Colombia y de América Latina, así como el momento geopolítico global.
El pasado jueves 19 de marzo RTVE y EFE estrenaron una nueva etapa del programa ‘Los Desayunos’, una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la ahora exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.
Petro participa en dos cumbres en Barcelona
Gustavo Petro viaja a España para participar en dos cumbres que tienen lugar este viernes y sábado en Barcelona. El presidente de Colombia estará presente en la Movilización Global Progresista y también en la VI Reunión en Defensa de la Democracia, ambas convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estos encuentros pretenden sentar las bases "de una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha", según la organización.
Entre los asistentes, además de Petro, destacan el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa. Fuentes de la organización explican que también se prevé la participación a distancia del alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani, a través de videoconferencia o con un mensaje grabado.
En el caso de Sheinbaum es importante su visita a nuestro país, lo que se puede leer como una mejora de las relaciones diplomáticas entre España y México. El deshielo en las relaciones diplomáticas cuenta con un capítulo reciente, cuando el rey Felipe VI reconoció en el mes de marzo pasado "mucho abuso" en la conquista de América.