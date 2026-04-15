El candidato ultraderechista Aliaga denuncia fraude en Perú mientras sigue el lento escrutinio

Rafael López Aliaga, el candidato presidencial de la ultraderecha peruana que se disputa voto a voto el pase a la segunda vuelta de las elecciones junto al centrista Jorge Nieto y al izquierdista Roberto Sánchez, ha dicho que no reconocerá ningún resultado al insistir en sus denuncias de fraude sin aportar pruebas, a la vez que llamó a sus seguidores a la "insurgencia civil" y a "incendiar la pradera".

En una sucesión de pronunciamientos de los tres candidatos que pugnan por ser el rival de la derechista Keiko Fujimori en la segunda vuelta tras las elecciones celebradas durante el domingo y el lunes, tanto Nieto como Castillo se manifestaron en contra de la postura y exigieron que se respeten los votos emitidos en estos comicios.

Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú por el partido izquierdista Juntos por el Perú y alfil del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), sigue ascendiendo en el escrutinio de las elecciones en Perú y, con el 84,5 % de las actas contabilizadas, ya es tercero tras superar al centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno).

Sánchez, exministro de Castillo, registra actualmente el 11,39 % de votos válidos, al sumar 1.653.655 papeletas, mientras que Nieto quedó relegado a la cuarta posición con el 11,38 % de los votos, con 1.651.588 sufragios.