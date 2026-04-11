La preocupación por la seguridad marca las elecciones en Perú: "Le dijeron que iban a matar a sus hijos si no pagaba"

A una hora del centro de Lima, en el distrito del Rímac, el cerro Flor de Amancay ofrece una de las mejores panorámicas de la ciudad; una vista que contrasta con la realidad que se esconde tras la foto. Sobre la montaña se apiñan cientos de viviendas que desafían las leyes de construcción: estructuras de ladrillo y cemento edificadas sin planos, ni licencias de obra. Una imagen que responde a la limitada capacidad económica de sus habitantes. En la cima del cerro acaban de inaugurar una carretera asfaltada, hasta hace solo unos meses, apenas había una pista de tierra de difícil acceso para los vehículos.

En esta zona del departamento de Lima, donde difícilmente llegan los coches, la mayoría de la gente sobrevive gracias a la economía informal. Muchas familias dependen de la venta ambulante, que apenas les da para subsistir, pero su precaria situación económica no les impide ser víctimas de la extorsión de organizaciones criminales.

"Le dijeron que iban a matar a sus hijos si no pagaba" “A mi papá también lo extorsionaron. Le dijeron que iban a matar a sus hijos si no pagaba 1.000 soles (250 euros). Mi papá le pidió un préstamo a mi mamá y a ella le prestó el dinero mi padrastro para poder pagar”, nos cuenta Yasuri, una niña de 12 años que ha vivido en su entorno familiar las consecuencias de este chantaje. “Para nosotros es mucha plata, porque, mi papá no pudo devolverle el dinero a mi mamá. 1.000 soles nos alcanzan para la comida, hacer mercado, alimentarnos… muchas cosas más”, afirma Yasuri quien, a pesar de ser una niña es muy consciente de lo que cuesta un plato de comida. Perú elige entre 35 candidatos a su noveno presidente tras una década de inestabilidad política Álex Mateos En estos primeros meses de 2026, la Policía Nacional de Perú ha registrado un ligero descenso en los índices de violencia, sin embargo, los datos continúan siendo preocupantes. Se han cometido cerca de setecientos homicidios y más de cuatro mil denuncias de extorsión; un delito que golpea con fuerza, incluso, a las familias sin recursos. Sicarios bajo las órdenes de organizaciones criminales amenazan, sobre todo, al sector transporte, pero también chantajean a comerciantes y pequeños negocios. Cualquiera es susceptible de ser víctima. Las bandas exigen cantidades de dinero acordes a lo que cada trabajador puede generar. “Yo me dedico a la venta de ropa. Normalmente vendo diez prendas al día y gano unos 30 soles (menos de 8 euros). Los extorsionadores me pedían cinco soles y me quedaba con 25”, lamenta Janeth, para quien esos cinco soles representan una cantidad considerable de su sustento. El miedo se extiende entre quienes buscan salir adelante: “Yo soy emprendedora, pero tengo miedo de poner un negocio. Mi sobrino de treinta años tiene un restaurante en el centro de Lima y a él lo han extorsionado. Tuvo que solucionar el problema pagando y no se lo cuenta a la familia para no preocuparnos”, afirma Paola, una peruana indignada que responsabiliza a la clase política de la situación que atraviesa el país por falta de gobernabilidad. 01.31 min Transcripción completa por cuarta vez. 27 millones de peruanos están obligados a votar en estas elecciones porque aquí es obligatorio a las que se presentan 35 candidatos a la presidencia del país Un país que se sitúa como una de las economías más estables de la región pero sumido en una crisis política con ocho presidentes en los últimos diez años, la mayoría investigados o detenidos por corrupción La corrupción precisamente y el crimen organizado son las principales preocupaciones de los peruanos y los candidatos están lanzando propuestas... ...a cual más radical... ...desde que haya cárceles con serpientes hasta la pena de muerte o la deportación de todos los emigrantes ilegales tener ningún negocio porque te extorsionan, tienes que andar con No puedes cuatro ojos por todos lados. Bueno, el Perú también lo nota en los robos, sobre todo en sicariato, en extorsión, hay mucha extorsión en el Perú y es muy preocupante. No tengo claro mi voto porque siento que no hay ningún candidato ...que está a la altura. En cabeza figura la conservadora Keiko Fujimori... ...hija del expresidente que acabó en la cárcel.. por violación de derechos humanos y también entre los favoritos el humorista Carlos Álvarez, famoso imitador de políticos y defensor de la mano dura contra el crimen, y el que fuera alcalde de Lima, el ultraderechista, Rafael López Aliaga, quien ha contado con el apoyo explícito del líder de Vox Santiago Abascal, y quien aparece muy destacado en las encuestas. Si ningún candidato logra más de la mitad de los votos, que es lo también que gran parte de las armas que utilizan los carteles mexicanos vienen que parece, habrá segunda vuelta el 7 de junio Perú elige nuevo presidente entre 35 candidatos En este escenario, los ciudadanos acudirán a una nueva cita electoral con una mayor percepción de inseguridad. “Si hoy preguntas cuál es el principal problema, si bien es cierto que hace años te decían el empleo, hoy te dicen que es la inseguridad”, revela Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) del Perú. El modus operandi del chantaje se extiende a todos aquellos sectores y particulares donde los criminales ven una oportunidad de delinquir. “También hemos conocido casos de periodistas a los que se les quería cobrar cupo por hacer su trabajo diario. Recibían llamadas anónimas para decirles: 'Págame cien soles a la semana para garantizar tu seguridad'”, explica Lainez.