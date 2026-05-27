Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para recabar los expedientes disciplinarios abiertos a mandos que investigan al PSOE, según ha podido confirmar RTVE. La operación se enmarca en el caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y que también ha llevado a los agentes a acceder la sede del PSOE en Ferraz a primera hora de la mañana, para requerir información por los pagos vinculados a la exmilitante socialista.

En la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, el teniente coronel Balas y sus agentes, por orden judicial, han tomado declaración a sus compañeros de Régimen Disciplinario que recibieron la orden de investigar a mandos del Cuerpo por la sospecha de que hubieran filtrado información de los casos Ábalos y Cerdán. Los agentes de la UCO han tomado declaración a los funcionarios que han tramitado esas actuaciones disciplinarias.

Asimismo, agentes de esta unidad están registrando los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid), en el marco del mismo caso. Además de esta actuación, los agentes de la Unidad Central Operativa se encuentran también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

La operación ha sido acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a Díez y sus amaños con la SEPI, y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción.