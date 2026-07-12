Gran Premio de Alemania, en directo la carrera de MotoGP 2026: lucha cerrada por el liderato del Mundial

El Mundial de MotoGP alcanza este fin de semana su ecuador con la disputa del Gran Premio de Alemania que arranca este domingo con la carrera larga en un circuito de Sachsenring que puede marcar un nuevo punto de inflexión antes del parón veraniego, con Jorge Martín (Aprilia) defendiendo por primera vez el liderato en un circuito históricamente favorable a Marc Márquez (Ducati), que llega reforzado tras reengancharse de lleno a la pelea por el título, pese al séptimo puesto en Assen, gracias a las dos victorias consecutivas previas.

Como en el inicio de la pasada temporada, los dos hermanos Márquez se repartieron los primeros puestos del podio, con Marc en lo más alto. Sonrieron los de Cervera en el podio y el de Ducati oficial más al ver recortada la distancia respecto al líder, un Jorge Martín (Aprillia), que terminó sexto.

El piloto madrileño recuperó el liderato en Assen gracias a su tercer puesto y a la caída de Bezzecchi, enlazando además varios Grandes Premios puntuando con regularidad para situarse de nuevo al frente del campeonato, una posición que intentará consolidar antes del descanso estival.

Enfrente estará un Márquez que llega reforzado tras su triunfo en la sprint, Brno y Balaton Park, una victoria que cambió la dinámica del Mundial al devolverle de lleno a la pelea por el campeonato después de haber llegado a encontrarse a más de cien puntos del liderato semanas atrás. En Assen no pudo prolongar esa remontada al terminar séptimo tras ser sancionado por pisar el verde en la última vuelta, aunque abandonó los Países Bajos manteniéndose a 40 puntos de la cabeza.

La presión también recaerá sobre Bezzecchi, que ha vuelto a caerse tras perder el liderato en Assen por una caída cuando atravesaba uno de sus mejores momentos del año. El italiano se rompió la clavícula en la sesión de clasificación y sumará un nuevo domingo de cero puntos.

Sin perder de vista a los dos primeros aparecen Di Giannantonio, que continúa mostrando una notable regularidad, terminó tercero en la sprint y se mantiene tercero del Mundial, y Ai Ogura (Aprilia), último vencedor en Assen y uno de los pilotos más en forma de la parrilla tras estrenarse en lo más alto de MotoGP. El japonés afronta Sachsenring con la oportunidad de confirmar definitivamente su candidatura al título.