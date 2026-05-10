Márquez, operado con éxito de su doble intervención en el hombro y el pie derechos

El catalán Marc Márquez, piloto del equipo Ducati de fábrica, se ha sometido con éxito en la mañana de este domingo a dos intervenciones quirúrgicas, una en el pie derecho y otra en el hombro derecho, en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

El equipo médico, dirigido por el doctor Samuel Antuña junto a sus colegas Ignacio Roger de Oña, Andrés Maldonado, Jorge de las Heras, Raúl Barco y Juan de Miguel, ha estabilizado con éxito la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho del piloto, una lesión que se produjo el sábado como consecuencia de un 'highside' en las últimas vueltas de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Francia.

Al mismo tiempo, y según confirma su equipo en un comunicado de prensa, Márquez se ha sometido a una segunda intervención quirúrgica, programada con antelación, para tratar una lesión anterior en el hombro derecho.

Este traumatismo le había vuelto a causar dolor tras la violenta caída que tuvo en el Gran Premio de Indonesia de 2025, por lo que los médicos se han decidido a extraer dos tornillos y un fragmento óseo de una cirugía previa, que se había desplazado y comprimía el nervio radial.

Marc Márquez no participará en el Gran Premio de Cataluña de la próxima semana y pasará la noche en el hospital, para regresar a casa el lunes y comenzar la rehabilitación.

La nota del equipo asegura que "la evolución en las próximas semanas determinará la fecha de su regreso a la competición".