Gran Premio de Francia, en directo la carrera al sprint de MotoGP 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera al sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, que se disputa este sábado en el Circuito Bugatti de Le Mans a partir de las 15:00 horas. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

En directo, la carrera al sprint del Gran Premio de Francia de MotoGP 2026

Esta quinta prueba del calendario presenta un duelo directo entre Aprilia y Ducati. Marco Bezzecchi llega como líder sólido del campeonato con su Aprilia oficial. El italiano acumula tres victorias consecutivas en este inicio de 2026. Su compañero, el español Jorge Martín, ocupa la segunda posición en la tabla a once puntos de distancia. Martín ganó en este circuito en 2024 y ha logrado dos podios recientes en Brasil y Estados Unidos. Marc Márquez busca su primer triunfo de la temporada con Ducati oficial. El vigente campeón tiene tres victorias en Le Mans, pero también suma cuatro caídas en este trazado. Su compañero Francesco 'Pecco' Bagnaia necesita recuperar puntos tras un problema técnico en la última carrera. Eso ha propiciado que Fabio Di Giannantonio sea actualmente el mejor piloto de Ducati en la clasificación general.

En cuanto a los españoles mejor situados en la clasificación, Álex Márquez llega con confianza tras su reciente victoria en Jerez. El murciano Pedro 'Tiburón' Acosta busca todavía su primer éxito en la categoría reina con KTM. Por su parte, Johann Zarco defiende su condición de último ganador en Le Mans. Zarco es la principal esperanza de Honda junto a Joan Mir y Luca Marini. Mientras, Fabio Quartararo compite en casa con Yamaha y espera mejorar sus resultados tras los últimos test.

El de Le Mans es un trazado tradicionalmente favorable para las marcas italianas. Desde 2020, pilotos como Petrucci, Miller, Bastianini, Bezzecchi y Martín han ganado allí. La competitividad es alta y la lluvia suele ser un factor determinante en este Gran Premio.