Rusia celebra el Día de la Victoria más austero sin armamento pesado y bajo una inédita tregua en Ucrania
- El Kremlin justifica la ausencia de tanques por la amenaza ucraniana mientras desfilan las tropas norcoreanas
- Vladímir Putin reivindica el avance militar frente a la OTAN en una Plaza Roja blindada y sin internet móvil
Rusia ha conmemorado este sábado el 81 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi con un desfile militar en la Plaza Roja marcado por la austeridad y unas medidas de seguridad sin precedentes. Según informa la agencia EFE, la parada militar ha tenido una duración de apenas 45 minutos, convirtiéndose en la más corta en muchos años.
Por primera vez desde 2007, el evento ha transcurrido sin la presencia de armamento pesado, una decisión que el Kremlin atribuye directamente a la amenaza terrorista ucraniana.
Los tanques, piezas de artillería y misiles intercontinentales, que habían sido protagonistas en los primeros cuatro años de la guerra, han desaparecido esta vez del empedrado moscovita.
Un desfile marcado por la seguridad
El blindaje de la capital ha sido absoluto y ha afectado incluso a las comunicaciones básicas de la ciudadanía. Las autoridades rusas han deconectado totalmente el servicio de internet móvil y el envío de mensajes de texto en el centro de Moscú por motivos de seguridad.
Esta medida, adelantada por el Ministerio de Desarrollo Digital, se ha mantenido a pesar de la tregua acordada entre los bandos en conflicto. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, ha asegurado tras el acto que no se han registrado intentos de sabotaje por parte de Ucrania y que la jornada ha transcurrido con normalidad.
La parada se ha limitado exclusivamente al paso de las tropas, lo que ha hecho que se reduzca drásticamente el número de invitados y la duración tradicional del acto.
Por razones preventivas, el Ministerio de Defensa ha optado por excluir a los cadetes de las academias, permitiendo únicamente la participación de los alumnos de mayor edad. Al finalizar el recorrido a pie, una escuadrilla de cazas Su-25 ha sobrevolado la zona dibujando la bandera tricolor rusa en el cielo de la capital.
Presencia internacional y tropas extranjeras
Una de las grandes novedades de este año ha sido la participación, por primera vez en la historia de estas celebraciones, de soldados norcoreanos en la plaza Roja.
Los militares del Ejército Popular de Corea marcharon junto a las tropas rusas, un gesto que subraya la creciente cooperación entre Moscú y Pionyang tras el envío de miles de soldados coreanos a la región de Kursk en 2024. Junto a ellos también desfilaron varias decenas de soldados rusos que combaten actualmente en el frente de Ucrania.
En cuanto a la asistencia de líderes mundiales, la presencia fue notablemente reducida en comparación con años anteriores.
Solo cinco mandatarios extranjeros acompañaron a Vladímir Putin en la tribuna: los presidentes de Bielorrusia, Kazajistán, Malasia, Laos y Uzbekistán. Por su parte, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, viajó a Moscú para reunirse con Putin, aunque decidió no participar activamente en el desfile militar.
Putin reafirma sus objetivos
Durante su intervención, el presidente ruso ha ensalzado la valentía de sus tropas y aseguró que el Ejército sigue avanzando en territorio ucraniano a pesar del apoyo de "todo el bloque de la OTAN" al enemigo.
Putin ha vinculado directamente la actual "operación militar especial" con la gesta del Ejército Rojo en la Gran Guerra Patria contra el hitlerismo. El mandatario ha proclamado que la lealtad a la patria es la "verdad suprema" y se ha mostrado convencido de que la victoria final será para Rusia.
Tregua temporal de tres días con la mediación de Trump
Este aniversario ha coincidido con una tregua temporal de tres días mediada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que comienza el 9 de mayo y se extenderá hasta el lunes 11.
Aunque Putin declaró inicialmente una tregua unilateral que fue rechazada por Kiev, el acuerdo posterior ha facilitado que la jornada transcurriera sin ataques de drones ucranianos sobre territorio ruso.
No obstante, el descontento social por los bloqueos de internet sigue siendo latente entre la población moscovita, situando la popularidad del presidente en niveles previos al inicio del conflicto.