Rusia celebra el Día de la Victoria más austero sin armamento pesado y bajo una inédita tregua en Ucrania

Rusia ha conmemorado este sábado el 81 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi con un desfile militar en la Plaza Roja marcado por la austeridad y unas medidas de seguridad sin precedentes. Según informa la agencia EFE, la parada militar ha tenido una duración de apenas 45 minutos, convirtiéndose en la más corta en muchos años.

Por primera vez desde 2007, el evento ha transcurrido sin la presencia de armamento pesado, una decisión que el Kremlin atribuye directamente a la amenaza terrorista ucraniana.

Los tanques, piezas de artillería y misiles intercontinentales, que habían sido protagonistas en los primeros cuatro años de la guerra, han desaparecido esta vez del empedrado moscovita.

Un desfile marcado por la seguridad El blindaje de la capital ha sido absoluto y ha afectado incluso a las comunicaciones básicas de la ciudadanía. Las autoridades rusas han deconectado totalmente el servicio de internet móvil y el envío de mensajes de texto en el centro de Moscú por motivos de seguridad. Entra en vigor la tregua unilateral rusa en la Guerra en Ucrania con ocasión del Día de la Victoria RTVE.es/Agencias Esta medida, adelantada por el Ministerio de Desarrollo Digital, se ha mantenido a pesar de la tregua acordada entre los bandos en conflicto. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, ha asegurado tras el acto que no se han registrado intentos de sabotaje por parte de Ucrania y que la jornada ha transcurrido con normalidad. La parada se ha limitado exclusivamente al paso de las tropas, lo que ha hecho que se reduzca drásticamente el número de invitados y la duración tradicional del acto. Aviones Su-25 de la Fuerza Aérea rusa sobrevuelan la Plaza Roja dejando estelas de humo con los colores de la bandera estatal rusa durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú. Pavel Bednyakov AP / PAVEL BEDNYAKOV Por razones preventivas, el Ministerio de Defensa ha optado por excluir a los cadetes de las academias, permitiendo únicamente la participación de los alumnos de mayor edad. Al finalizar el recorrido a pie, una escuadrilla de cazas Su-25 ha sobrevolado la zona dibujando la bandera tricolor rusa en el cielo de la capital.

Presencia internacional y tropas extranjeras Una de las grandes novedades de este año ha sido la participación, por primera vez en la historia de estas celebraciones, de soldados norcoreanos en la plaza Roja. Los militares del Ejército Popular de Corea marcharon junto a las tropas rusas, un gesto que subraya la creciente cooperación entre Moscú y Pionyang tras el envío de miles de soldados coreanos a la región de Kursk en 2024. Junto a ellos también desfilaron varias decenas de soldados rusos que combaten actualmente en el frente de Ucrania. Los militares del Ejército Popular de Corea han marchado junto a las tropas rusas. Shamil Zhumatov AP / SHAMIL ZHUMATOV En cuanto a la asistencia de líderes mundiales, la presencia fue notablemente reducida en comparación con años anteriores. Solo cinco mandatarios extranjeros acompañaron a Vladímir Putin en la tribuna: los presidentes de Bielorrusia, Kazajistán, Malasia, Laos y Uzbekistán. Por su parte, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, viajó a Moscú para reunirse con Putin, aunque decidió no participar activamente en el desfile militar.