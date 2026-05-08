Entra en vigor la tregua unilateral rusa en la Guerra en Ucrania con ocasión del Día de la Victoria
- Rusia no ha acatado la tregua de Kiev anunciada el 6 de mayo, aunque les acusa de saltársela también
La tregua unilateral decretada por Rusia por el Día de la Victoria contra el nazismo en 1945 ha entrado en vigor este viernes 8 de abril y se extenderá hasta el 10 de mayo, sin que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, haya aclarado si su país se sumará a ella.
Esta pausa temporal de la violencia entraría en vigor sin que el planteado por Ucrania, a partir de las 00:00 horas del día 6, haya logrado detener la ofensiva rusa. Una tregua que, según Moscú, ni Kiev ha respetado.
En caso de que Ucrania, ha sostenido este jueves el Ministerio de Defensa ruso, intente "interrumpir la celebración del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria en Moscú", las Fuerzas Armadas "lanzarán un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev". Por ello, piden que el personal diplomático y la población civil abandonen la ciudad "de inmediato". Mientras, las delegaciones europeas allí rechazan dejar la ciudad.
En la red social X, Zelenski ha denunciado que Rusia quiere "volver a matar a 'nuestra' gente y librar la guerra" tras el Día de la Victoria, y en tono amenazador se ha dirigido los líderes de Estados cercanos a Rusia que tienen "intención de estar en Moscú". "Un deseo extraño en un momento como este. No lo recomendamos", ha apuntado.
En cualquier caso, ha explicado que "Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance", ha defendido Zelenski en alusión a los ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos rusos. "La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara", mantiene.
Ataques entre países
El presidente ucraniano ha criticado que, el 6 y el 7 de mayo, el Gobierno de Vladímir Putin "ha violado este régimen de alto el fuego" planteado por Kiev. "Ucrania actuará con justicia, día a día", ha asegurado, para señalar que su país responderá militarmente a Rusia o avanzará a la diplomacia según lo que haga el Kremlin.
Desde "el inicio del día de hoy", ha reprochado, "el ejército ruso ha estado atacando Ucrania en todas las formas posibles: con drones de ataque, ataques con misiles, bombardeos y asaltos a lo largo de la línea del frente, así como el uso de bombas aéreas". Solo desde medianoche hasta la mañana "ya se han registrado alrededor de 100 drones de ataque, docenas de acciones de asalto en direcciones clave del frente, así como docenas de ataques aéreos".
Según apunta, "se ha registrado un daño significativo a la infraestructura civil en las regiones de Járkov, Sumy, Donetsk y Jersón. También ha habido ataques contra las locomotoras e infraestructura de Ukrzaliznytsia en varias regiones", y ha apostillado que "el sistema energético de Ucrania sigue siendo un objetivo constante de Rusia".
Pero Moscú también asegura desde el inicio de esta tregua que Ucrania no la ha respetado. El Kremlin ha dicho este jueves que las fuerzas antiaéreas rusas han derribado un total de 347 drones ucranianos de ala fija la pasada noche, en uno de los mayores ataques de los últimos tiempos, y esta jornada han tumbado 31 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú.
Al igual que ocurriera el pasado año, el líder ucraniano no ha secundado la iniciativa rusa, algo que sí hizo en la reciente tregua de la Pascua ortodoxa. Aunque las partes no consensuaron la tregua en 2025, Kiev no lanzó ataques contra la capital rusa y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la denominada Gran Guerra Patria.
Viaje a EE.UU para la paz
Un alto representante de Ucrania y emisario de Zelenski para las negociaciones de paz, Rustem Umérov, ha viajado a Estados Unidos para reunirse con los mediadores estadounidenses, con la meta de impulsar acuerdos a tres con los rusos para nuevos intercambios de prisioneros y reactivar el proceso diplomático trilateral con Rusia para poner fin a la guerra, según ha dicho Zelenski en X.
El viaje de Umérov ocurre después de que no se hayan dado nuevas reuniones presenciales entre las partes desde que se aplazaran por el estallido de la guerra de Irán los contactos previstos a principios de marzo.
"Estamos en comunicación constante con la parte estadounidense y somos conscientes de los contactos correspondientes de nuestros socios con la parte rusa. Estamos trabajando para que esto ayude a avanzar hacia una paz digna y garantice seguridad", ha escrito Zelenski, quien ha acusado a Rusia de no tener una actitud "constructiva" y ha hecho alusión al rechazo por parte del Kremlin del alto el fuego prolongado que pide Kiev.