Entra en vigor la tregua unilateral rusa en la Guerra en Ucrania con ocasión del Día de la Victoria

La tregua unilateral decretada por Rusia por el Día de la Victoria contra el nazismo en 1945 ha entrado en vigor este viernes 8 de abril y se extenderá hasta el 10 de mayo, sin que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, haya aclarado si su país se sumará a ella.

Esta pausa temporal de la violencia entraría en vigor sin que el planteado por Ucrania, a partir de las 00:00 horas del día 6, haya logrado detener la ofensiva rusa. Una tregua que, según Moscú, ni Kiev ha respetado.

En caso de que Ucrania, ha sostenido este jueves el Ministerio de Defensa ruso, intente "interrumpir la celebración del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria en Moscú", las Fuerzas Armadas "lanzarán un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev". Por ello, piden que el personal diplomático y la población civil abandonen la ciudad "de inmediato". Mientras, las delegaciones europeas allí rechazan dejar la ciudad.

En la red social X, Zelenski ha denunciado que Rusia quiere "volver a matar a 'nuestra' gente y librar la guerra" tras el Día de la Victoria, y en tono amenazador se ha dirigido los líderes de Estados cercanos a Rusia que tienen "intención de estar en Moscú". "Un deseo extraño en un momento como este. No lo recomendamos", ha apuntado.

En cualquier caso, ha explicado que "Ucrania actuará con reciprocidad. Si hay tregua no habrá sanciones ucranianas de largo alcance", ha defendido Zelenski en alusión a los ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas y objetivos estratégicos rusos. "La posición ucraniana no puede ser más transparente y clara", mantiene.

Ataques entre países El presidente ucraniano ha criticado que, el 6 y el 7 de mayo, el Gobierno de Vladímir Putin "ha violado este régimen de alto el fuego" planteado por Kiev. "Ucrania actuará con justicia, día a día", ha asegurado, para señalar que su país responderá militarmente a Rusia o avanzará a la diplomacia según lo que haga el Kremlin. Desde "el inicio del día de hoy", ha reprochado, "el ejército ruso ha estado atacando Ucrania en todas las formas posibles: con drones de ataque, ataques con misiles, bombardeos y asaltos a lo largo de la línea del frente, así como el uso de bombas aéreas". Solo desde medianoche hasta la mañana "ya se han registrado alrededor de 100 drones de ataque, docenas de acciones de asalto en direcciones clave del frente, así como docenas de ataques aéreos". Ucrania acusa a Rusia de atacar Zaporiyia pese al alto el fuego declarado por Kiev y tras una jornada con 28 muertos Según apunta, "se ha registrado un daño significativo a la infraestructura civil en las regiones de Járkov, Sumy, Donetsk y Jersón. También ha habido ataques contra las locomotoras e infraestructura de Ukrzaliznytsia en varias regiones", y ha apostillado que "el sistema energético de Ucrania sigue siendo un objetivo constante de Rusia". Pero Moscú también asegura desde el inicio de esta tregua que Ucrania no la ha respetado. El Kremlin ha dicho este jueves que las fuerzas antiaéreas rusas han derribado un total de 347 drones ucranianos de ala fija la pasada noche, en uno de los mayores ataques de los últimos tiempos, y esta jornada han tumbado 31 drones ucranianos que volaban en dirección a Moscú. Al igual que ocurriera el pasado año, el líder ucraniano no ha secundado la iniciativa rusa, algo que sí hizo en la reciente tregua de la Pascua ortodoxa. Aunque las partes no consensuaron la tregua en 2025, Kiev no lanzó ataques contra la capital rusa y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la denominada Gran Guerra Patria.