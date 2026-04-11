Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de EAU

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este sábado el canje con Ucrania de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El anuncio, hecho casi simultáneamente por el ministerio de Defensa de Rusia y por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha producido horas antes de que comience la tregua anunciada por las partes beligerantes con ocasión de la Pascua ortodoxa.

"Nuestros soldados están regresando a casa. 175 militares. Soldados de las Fuerzas Armadas, guardias nacionales, guardias de fronteras. Soldados rasos, sargentos y oficiales. Y siete civiles", ha escrito Zelenski en sus redes sociales.

En el caso de los combatientes rusos, como en anteriores ocasiones, estos se encuentran en territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica, según Moscú.

Además, añade la nota castrense rusa, Kiev ha devuelto a siete civiles de la región fronteriza rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano durante menos de un año. Moscú ha agradecido a las autoridades de los EAU "los esfuerzos humanitarios" realizados para consumar el intercambio.

Por su parte, Zelenski ha indicado que los militares ucranianos liberados habían sido capturados en diversos puntos del frente, por ejemplo la ciudad costera de Mariúpol (sur), tomada por Rusia en 2022, o la central nuclear de Chernóbil, así como en las regiones de Donetsk, Lugansk, Járkov, Jersón, Zaporiyia, Sumi y Kiev y en la región rusa de Kursk. "Entre ellos hay heridos. La mayoría han estado cautivos desde 2022. Y ahora, finalmente, en casa", ha subrayado Zelenski.

El presidente ucraniano ha agradecido su trabajo a las unidades ucranianas que capturan soldados rusos, con los que amplían las reservas de prisioneros de guerra para canjear, y ha señalado la importancia de recuperar a todos los ucranianos cautivos en Rusia.