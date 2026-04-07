Ucrania propone a Rusia una tregua de ataques a infraestructuras energéticas

Ucrania ha presentado una propuesta a Rusia, a través de mediadores estadounidenses, para una tregua en los ataques contra la infraestructura energética de ambos países, según ha anunciado este lunes el presidente Volodímir Zelenski.

"Si Rusia está dispuesta a dejar de atacar nuestro sector energético, nosotros estaremos dispuestos a hacer lo mismo. Y esta propuesta nuestra, transmitida por los estadounidenses, ha sido comunicada a la parte rusa", ha declarado Zelenski en su discurso vespertino.

Asimismo, ha indicado que continúan los trabajos negociadores con los negociadores estadounidenses en materia de garantías de seguridad, que ha considerado clave para una paz duradera.

Moscú ha seguido atacando La semana pasada, Zelenski ofreció observar un alto el fuego en condiciones similares para la Pascua, festividad predominante en la fe ortodoxa tanto en Rusia como en Ucrania. Sin embargo, tras los nuevos ataques rusos, ha afirmado que Rusia había respondido a la propuesta desplegando drones Shahed de diseño iraní. Moscú reaccionó con frialdad a la propuesta de Zelenski, declarando que prefería un acuerdo de paz general. Radiografía militar de la guerra en Irán: misiles y drones iraníes contra la superioridad aérea y naval de EE.UU. e Israel Miguel Charte En sus declaraciones del lunes, tras el ataque nocturno contra el puerto de Odesa, en el Mar Negro, que ha dejado tres muertos, Zelenski ha asegurado que Rusia parecía reacia a aceptar un alto el fuego para la Pascua. "Hemos propuesto repetidamente a Rusia un alto el fuego, al menos para la Pascua, una época especial del año", ha señalado, para luego completar que, "para ellos, todo es igual. Nada es sagrado". Al menos cinco muertos y 19 heridos en un ataque ruso contra un mercado en el este de Ucrania