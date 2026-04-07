Ucrania propone a Rusia una tregua de ataques a infraestructuras energéticas
- Mediadores estadounidenses han sido los encargados de presentar la propuesta
- Tanto Kiev como Moscú han emprendido ofensivas en los últimos días
Ucrania ha presentado una propuesta a Rusia, a través de mediadores estadounidenses, para una tregua en los ataques contra la infraestructura energética de ambos países, según ha anunciado este lunes el presidente Volodímir Zelenski.
"Si Rusia está dispuesta a dejar de atacar nuestro sector energético, nosotros estaremos dispuestos a hacer lo mismo. Y esta propuesta nuestra, transmitida por los estadounidenses, ha sido comunicada a la parte rusa", ha declarado Zelenski en su discurso vespertino.
Asimismo, ha indicado que continúan los trabajos negociadores con los negociadores estadounidenses en materia de garantías de seguridad, que ha considerado clave para una paz duradera.
Moscú ha seguido atacando
La semana pasada, Zelenski ofreció observar un alto el fuego en condiciones similares para la Pascua, festividad predominante en la fe ortodoxa tanto en Rusia como en Ucrania. Sin embargo, tras los nuevos ataques rusos, ha afirmado que Rusia había respondido a la propuesta desplegando drones Shahed de diseño iraní. Moscú reaccionó con frialdad a la propuesta de Zelenski, declarando que prefería un acuerdo de paz general.
En sus declaraciones del lunes, tras el ataque nocturno contra el puerto de Odesa, en el Mar Negro, que ha dejado tres muertos, Zelenski ha asegurado que Rusia parecía reacia a aceptar un alto el fuego para la Pascua.
"Hemos propuesto repetidamente a Rusia un alto el fuego, al menos para la Pascua, una época especial del año", ha señalado, para luego completar que, "para ellos, todo es igual. Nada es sagrado".
Ucrania ataca una instalación de petróleo rusa
Por su parte, Rusia ha declarado este lunes que drones ucranianos han atacado las instalaciones de carga de petróleo de la terminal de Sheskharis, ubicada en Novorossiysk. El ejército ucraniano ha confirmado la ofensiva.
Estos ataques podrían ser de los más significativos contra las instalaciones de exportación rusas en el Mar Negro durante los más de cuatro años de guerra con Ucrania, en la que Kiev ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética rusa durante el último mes.