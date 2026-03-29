Zelenski acusa a Rusia de apoyar la guerra en Oriente Medio e insta a sus socios a coordinar esfuerzos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado este domingo a Rusia de invertir abiertamente en prolongar el conflicto en Oriente Medio sin reducir por ello su esfuerzo bélico contra Ucrania, y ha llamado a sus socios a un esfuerzo coordinado para proteger vidas y poner fin a las guerras.

"Sólo esta semana, Rusia utilizó más de 3.000 drones de ataque contra nuestras ciudades y comunidades —una parte significativa de ellos, shaheds—, así como más de 1.450 bombas aéreas guiadas y 40 misiles de diversos tipos. Los rusos no están retrocediendo en su esfuerzo bélico contra nuestro Estado y nuestro pueblo y, al mismo tiempo, están invirtiendo abiertamente en prolongar otra guerra que conduce a la desestabilización global", ha dicho.

Zelenski ha añadido que Ucrania está siendo atacada básicamente con los mismo drones de ataque que los utilizados contra países de Oriente Medio y la región del Golfo y las armas balísticas están siendo empleadas contra los ucranianos "con el mismo cinismo" que contra los socios de Kiev.

Además, ha señalado que la desestabilización de los mercados mundiales y el bloqueo de las rutas marítimas no han dejado a ningún país indemne. "Estamos haciendo nuestra contribución a garantizar la seguridad", ha afirmado en un mensaje en redes sociales, en el que ha subrayado la importancia de que el mundo "no pierda tiempo ni oportunidades".

En este sentido, ha destacado la necesidad de "esfuerzos claros, decididos y coordinados para ofrecer una protección real para la vida y poner fin a las guerras".

"Debemos construir sistemas de defensa conjuntos y modernos, probados en la guerra. Debemos desarrollar la producción conjunta de armas modernas y eficaces. Debemos unir nuestras capacidades para que la gente pueda vivir en paz en Europa, Oriente Medio y otras partes del mundo", ha instado.