Guerra de Irán, última hora en directo: Irán señala las universidades de Israel y EE.UU. en Oriente Medio como objetivos militares

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 30 días. El conflicto se ha cobrado ya la vida de 1.900 personas en Irán y más de un millar en Líbano.

Trump ha extendido el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz hasta el día 6 de abril, y asegura que las conversaciones van "bien". Pero lo cierto es que de momento no hay ningún avance y los bombardeos continúan y las economías mundiales comienzan a sentir los efectos del conflicto.

Estas son las últimas novedades:

Israel mata a al menos tres periodistas libaneses cercanos a Hizbulá en el sur de Líbano

Irán autoriza el tránsito de más buques con bandera pakistaní por el estrecho de Ormuz

Trump insiste en que los iraníes quieren negociar

Tailandia acuerda con Irán la navegación de sus petroleros por Ormuz