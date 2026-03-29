Guerra de Irán, última hora en directo: Irán señala las universidades de Israel y EE.UU. en Oriente Medio como objetivos militares
- EE.UU. ataca más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 30 días. El conflicto se ha cobrado ya la vida de 1.900 personas en Irán y más de un millar en Líbano.
Trump ha extendido el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz hasta el día 6 de abril, y asegura que las conversaciones van "bien". Pero lo cierto es que de momento no hay ningún avance y los bombardeos continúan y las economías mundiales comienzan a sentir los efectos del conflicto.
Estas son las últimas novedades:
- Israel mata a al menos tres periodistas libaneses cercanos a Hizbulá en el sur de Líbano
- Irán autoriza el tránsito de más buques con bandera pakistaní por el estrecho de Ormuz
- Trump insiste en que los iraníes quieren negociar
- Tailandia acuerda con Irán la navegación de sus petroleros por Ormuz
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Baréin confirma un ataque iraní contra una planta de aluminio
La compañía Aluminium Bahrain, también conocida como Alba, ha confirmado que sus instalaciones han sido objeto de un ataque iraní, según ha informado la agencia estatal de noticias de Baréin.
Alba ha indicado que dos personas resultaron levemente heridas en el ataque y ha añadido que está evaluando los daños en las instalaciones.
La confirmación se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara que atacó Alba y Emirates Global Aluminium en respuesta a los ataques contra dos plantas siderúrgicas iraníes.
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Irán señala las universidades de Israel y EE.UU. en Oriente Medio como objetivos militares
La Guardia Revolucionaria ha señalado a las universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio como objetivos militares y ha pedido su evacuación como respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv contra sus instituciones educativas.
En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria ha dicho que "todas las universidades del régimen de ocupación (en referencia a Israel) y de Estados Unidos son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas".
La madrugada del sábado, EE.UU. e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas mortales en ninguno de los dos casos. La Guardia Revolucionaria advirtió a "todos los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses en la región y residentes a su alrededor" de mantenerse a una distancia de un kilómetro de las instituciones.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.