Guerra de Irán, última hora en directo: Muere un hombre en un ataque de Irán contra Tel Aviv

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Muere un hombre en un ataque de Irán contra Tel Aviv

Un hombre ha muerto en Tel Aviv en nuevos ataques con misiles de Irán contra el área central de Israel, donde han impactado proyectiles o restos de los mismos en once puntos. Según los servicios de emergencias israelíes Magen David Adom (MDA), los paramédicos han certificado la muerte del hombre, de aproximadamente 60 años, y han atendido a dos heridos leves en otro lugar del centro de Israel.

Los últimos ataques, que han incluido misiles de racimo, han movilizado a los bomberos y equipos de rescate a once lugares para buscar a posibles víctimas atrapadas entre los escombros. El impacto de los proyectiles o de los fragmentos de misiles interceptados han provocado al menos la destrucción de un edificio de tres plantas, y de otro inmueble, el derrumbe parcial de un edificio abandonado y daños en un garaje.

En la ciudad de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, se ha producido un incendio en un camión y un poste eléctrico como resultado de un impacto directo. Los bomberos han informado que han impedido que el fuego se propagara a los edificios cercanos y que buscan localizar a las personas atrapadas entre las llamas y el denso humo. El jefe de bomberos, Oren Shishitsky, ha dicho que "todos los incidentes están bajo control" y ha hecho un llamado a la ciudadanía para que no se acerque a los lugares afectados.