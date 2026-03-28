Guerra de Irán, última hora en directo: Muere un hombre en un ataque de Irán contra Tel Aviv
- Trump insiste en que los iraníes quieren negociar
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado 29 días. El conflicto se ha cobrado ya la vida de 1.900 personas en Irán y más de un millar en Líbano.
Trump ha extendido el ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz hasta el día 6 de abril, y asegura que las conversaciones van "bien". Pero lo cierto es que de momento no hay ningún avance y los bombardeos continúan y las economías mundiales comienzan a sentir los efectos del conflicto.
Estas son las últimas novedades:
- Israel anuncia la "extensión" de los ataques contra Irán
- Rubio dice ante el G7 que a la guerra le quedan "semanas, no meses" y descarta una ofensiva terrestre
- El G7 pide el cese inmediato de los ataques contra civiles e infraestructuras
- Alcanzadas tres instalaciones del programa nuclear iraní y dos importantes empresas siderúrgicas
- Un grupo de piratas informáticos ligados a Irán afirma haber entrado en el correo del director del FBI
- Los Guardianes de la Revolución instan a los civiles del Golfo a abandonar las zonas donde haya fuerzas de EE.UU.
- La ONU pide a EE.UU. concluir su investigación sobre el ataque a una escuela de niñas en Irán
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Trump: Arabia Saudí y aliados de Oriente Medio "hacen más" que la OTAN contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Arabia Saudí y otros "aliados" de Oriente medio como Kuwait, Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) han "hecho más" en la guerra contra Irán que la OTAN, con la que está "muy decepcionado".
"Quiero agradecer al Reino de Arabia Saudí, ha ayudado mucho. A diferencia de la OTAN, Arabia Saudí luchó, Catar luchó, Baréin luchó y Kuwait luchó, aunque derribaron tres de nuestros aviones", ha dicho Trump en el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.
Trump ha reiterado sus críticas a la OTAN, a Francia, Reino Unido y Alemania por rechazar involucrarse o tardar en apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán, que suma cuatro semanas. Ha dicho que este tipo de conflictos muestra "quiénes son tus amigos".
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Muere un hombre en un ataque de Irán contra Tel Aviv
Un hombre ha muerto en Tel Aviv en nuevos ataques con misiles de Irán contra el área central de Israel, donde han impactado proyectiles o restos de los mismos en once puntos. Según los servicios de emergencias israelíes Magen David Adom (MDA), los paramédicos han certificado la muerte del hombre, de aproximadamente 60 años, y han atendido a dos heridos leves en otro lugar del centro de Israel.
Los últimos ataques, que han incluido misiles de racimo, han movilizado a los bomberos y equipos de rescate a once lugares para buscar a posibles víctimas atrapadas entre los escombros. El impacto de los proyectiles o de los fragmentos de misiles interceptados han provocado al menos la destrucción de un edificio de tres plantas, y de otro inmueble, el derrumbe parcial de un edificio abandonado y daños en un garaje.
En la ciudad de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, se ha producido un incendio en un camión y un poste eléctrico como resultado de un impacto directo. Los bomberos han informado que han impedido que el fuego se propagara a los edificios cercanos y que buscan localizar a las personas atrapadas entre las llamas y el denso humo. El jefe de bomberos, Oren Shishitsky, ha dicho que "todos los incidentes están bajo control" y ha hecho un llamado a la ciudadanía para que no se acerque a los lugares afectados.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.