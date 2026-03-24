Mohamad Bagher Zolghadr, un halcón de la Guardia Revolucionaria toma el timón de la seguridad en Irán

Con la elección de Mohamad Bagher Zolghadr, en plena guerra con Estados Unidos e Israel, para dirigir el Consejo de Supremo de Seguridad Nacional, Irán opta por un veterano del ala dura de la Guardia Revolucionaria, un perfil ultraconservador para sustituir al pragmático Alí Larijani, asesinado la semana pasada en un ataque israelí. Considerado un halcón de la política iraní, este hombre de 72 años tiene una amplia experiencia en puestos de poder dentro del régimen y ahora estará a cargo de definir las políticas de defensa, nucleares y de exteriores.

Doctorado en gestión estratégica, Zolghadr ha pasado por numerosos organismos de la República Islámica y ahora ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo que media entre el Parlamento y el Consejo de Guardianes, órgano que veta la legislación.

La oficina del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado su nombramiento una semana después del asesinato de Larijani, y ha subrayado que la decisión cuenta con la aprobación del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, quien aún no se ha visto ni escuchado desde que fue elegido el pasado 8 de marzo. Hijo del fallecido Ali Jameneí, asesinado en un ataque israelí el mismo día que comenzó la guerra, fue designado su sucesor hace dos semanas, pero EE.UU. no lo reconoce como líder ni como interlocutor válido.

Con el líder supremo supuestamente herido -Israel ha reconocido haber dirigido uno de sus letales ataques contra él- o incluso "desfigurado", según palabras del vicepresidente estadounidense J.D Vance, la elección de Zolghadr cobra relevancia en el actual contexto de guerra y confirma el atrincheramiento ideológico del gobierno de los ayatolás. "El hecho de que se nombre alguien con este perfil también muestra la prioridad dada a la continuidad y la 'securitirización' del régimen en el actual contexto de desafíos externos e internos", ha considerado a RTVE Noticias Luciano Zaccara, analista político experto en Oriente Medio, sobre su perfil, bregado en diversos cargos en el aparato de seguridad.

Ha desarrollado gran parte de su carrera en la poderosa Guardia Revolucionaria iraní, cuerpo militar de élite del que llegó a ser su subcomandante y jefe de su Estado mayor. También fue uno de los responsables de la milicia islámica Basij. Fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del ultraconservador expresidente Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) y también ha ocupado puestos dentro del Poder Judicial.

"La decapitación del régimen por parte de Israel solo ha servido para transferir el poder en Teherán al sector más belicista de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Zolghadr proviene de ese sector. Su postura como subcomandante de la Guardia Revolucionaria fue tan extrema que el propio Qasem Soleimani abandonó ese cuerpo. (...). Además, Zolghadr participó en la represión de las protestas de 1999 y 2009, y fue clave en la elección de Ahmadineyad a la presidencia", cuenta sobre él Vali Nasr, profesor de la Universidad Johns Hopkins y autor del libro 'La Gran Estrategia de Irán".

"Su elección para reemplazar a Larijani no sugiere que vaya a haber conversaciones con Estados Unidos, sino más bien una postura iraní mucho más agresiva", apunta este experto. Sin embargo, frente a los que creen que el nuevo líder supremo no lleva la batuta de mando de Irán, Nasr opina que "Zolghadr es el hombre de Mojtaba y su elección demuestra que Mojtaba tiene el control".

Lo que Estados Unidos ha conseguido con esta guerra es colocar a "un general ultraconservador" en el puesto que ocupaba un "relativamente pragmático Larijani, que durante años fue el interlocutor con Occidente y figura clave para lograr el acuerdo nuclear, considera Ali Vaez, director sobre Irán del think tank Crisis Group.

Al anunciar su nombramiento, la televisión estatal iraní ha subrayado sus "décadas de experiencia en instituciones militares, de seguridad y judicial en una coyuntura crítica” para el país, pero analistas internacionales y expertos en la república islámica coinciden en calificarlo como una figura de "línea muy dura" para estar al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Se trata del organismo más importante de seguridad del país, en el que se toman decisiones como el corte de internet o las estrategias de defensa. El Consejo está integrado, además, por varios ministros, tres representantes del líder supremo y figuras de las fuerzas de seguridad del país. Zolghadr llega al cargo en un momento clave y en medio de una campaña de "asesinatos selectivos" de altos cargos políticos y militares.

Primeros años, formación y familia Zolghadr nació en 1954 en Fasa, cerca de Shiraz, en el Irán gobernado por el sah Pahlavi. Cursó estudios superiores en la Universidad de Teherán, donde obtuvo una licenciatura en economía antes de la Revolución Islámica de 1979. Su esposa, Sedigheh Begum Hejazi, fue directora general de la Oficina de Asuntos de la Mujer y la Familia; y su yerno, Kazem Gharibabadi, es un enviado que representó a Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y otras organizaciones internacionales. Antes de la Revolución Islámica liderada por el ayatolá Ruhola Jomeini, Zolghadr estuvo vinculado al grupo guerrillero Mansourun, una organización militante islamista activa en aquel entonces. Algunas informaciones sin verifican apuntan a que, junto con Mohsen Rezaei, participó en el asesinato de un ingeniero estadounidense y un gerente de una compañía petrolera en 1978. Con el triunfo de la Revolución, Zolghadr fue comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní, donde alcanzó el rango de general de brigada. En los años ochenta, codirigió la división educativa del cuerpo, del que llegó a ser comandante del Cuartel General de guerra irregular y subcomandante. En 2007, fue nombrado subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes para asuntos relacionados con la milicia Basij. En 2012, fue nombrado subdirector del Poder Judicial para asuntos estratégicos, tras haber ejercido como asesor del presidente del Tribunal Supremo, Sadeq Larijani, desde 2010. Zolghadr también es autor de 'El relato del distanciamiento occidental', publicado en 2002. La obra, escrita en persa, es un breve volumen que aborda temas relacionados con la sociedad y la cultura occidentales, desde una perspectiva crítica e ideológica.