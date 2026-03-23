Trump ordena detener cinco días los ataques a instalaciones eléctricas tras conversaciones "positivas" con Irán

Giro de guión en la crisis del estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que ha ordenado al Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques militares previstos contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes. La decisión llega tras lo que el mandatario ha calificado como "conversaciones productivas" entre Washington y Teherán para la resolución de las hostilidades en Oriente Medio.

A través de su red social, Truth Social, Trump ha detallado que el diálogo mantenido hasta ahora ha sido "profundo, detallado y constructivo". Esta tregua de 120 horas congela de facto el ultimátum de 48 horas que el propio presidente había lanzado y que situaba al mundo a las puertas de un conflicto energético y militar sin precedentes.

Según una fuente citada por la agencia estatal FARS, Trump habría decidido retirarse "tras enterarse de que Irán atacaría todas las centrales eléctricas de Asia Occidental", sin que por el momento haya confirmación, ni comunicado oficial por parte de Teherán.

Pese al tono optimista de la Casa Blanca, la situación sigue siendo de extrema fragilidad. Trump ha supeditado la suspensión de los ataques a que las supuestas reuniones en curso, anunciadas únicamente por él, "tengan éxito". Por su parte, Teherán había endurecido su discurso en las últimas horas, advirtiendo de represalias directas contra intereses de Washington y sus aliados si se produce cualquier ataque contra su territorio.

Este movimiento diplomático se produce, además, tras intensas presiones internacionales y declaraciones de representantes del Kremlin y Pekín, que instaban a ambas potencias a evitar una escalada que amenazaba con desbordar el plano militar para trasladarse de lleno al colapso energético global.

Su intervención parece estar siendo determinante. Una hora después del anuncio, la francesa AFP informaba de las conversaciones mantenidas entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y el de Irán, tras el supuesto diálogo previo entre Irán y Estados Unidos.

Rusia y China reaccionan con cautela ante la pausa anunciada por Trump Rusia y China han reaccionado al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender durante cinco días los bombardeos contra infraestructuras eléctricas iraníes con mensajes de cautela, en los que combinan llamados a la desescalada con críticas a la estrategia de Washington. Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov ha advertido de que “cualquier ataque contra infraestructuras críticas en Irán podría tener consecuencias extremadamente peligrosas para toda la región”, al tiempo que ha subrayado que “una pausa de cinco días no cambia la naturaleza de la escalada actual”. En la misma línea, fuentes del Ministerio de Exteriores ruso señalan que “lo que se necesita no son pausas tácticas, sino un alto el fuego completo y negociaciones reales”. Putin durante una reunión en el Kremlin Gavriil Grigorov Gavriil Grigorov Por parte de China, el Ministerio de Exteriores ha insistido en que “la prioridad inmediata es detener las hostilidades y evitar una mayor escalada”, añadiendo que “todas las partes, especialmente Estados Unidos, deben actuar con responsabilidad”. El enviado especial chino para Oriente Medio ha afirmado además que “las medidas temporales no son suficientes si no van acompañadas de un compromiso genuino con una solución política”. Ambos países coinciden en reclamar una salida diplomática urgente y en advertir de la fragilidad del momento actual, mientras la pausa anunciada por Washington es interpretada en Moscú y Pekín más como un movimiento táctico que como un cambio de rumbo en la estrategia estadounidense.