No son imágenes reales del derribo de "un bombardero furtivo B-2 estadounidense" en Irán, es falso

En redes sociales se han difundido como reales una foto de un avión derribado y un vídeo de una aeronave en pleno vuelo y los presentan como "un bombardero furtivo estadounidense B-2" caído en Irán durante la guerra en Oriente Medio. Es falso. La imagen está generada con inteligencia artificial. La grabación circula en redes desde el 27 de febrero y la comparte una cuenta que se dedica a publicar vídeos artificiales de aeronaves.

Un mensaje con más de 470.000 visualizaciones difundido en X el 19 de marzo dice: "Irán derribó un bombardero furtivo B-2 estadounidense y capturó a toda su tripulación". Y añade: "De confirmarse, esto representaría una de las mayores pérdidas sufridas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el conflicto hasta la fecha". El texto adjunta un vídeo de 13 segundos de la aeronave en pleno vuelo y una instantánea que presenta como si mostrase el avión derribado y varios militares estadounidenses capturados por las fuerzas iraníes.