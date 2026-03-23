No son imágenes reales del derribo de "un bombardero furtivo B-2 estadounidense" en Irán, es falso
- Un vídeo ultrafalso y otros bulos que difunden la falsa muerte de Netanyahu
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En redes sociales se han difundido como reales una foto de un avión derribado y un vídeo de una aeronave en pleno vuelo y los presentan como "un bombardero furtivo estadounidense B-2" caído en Irán durante la guerra en Oriente Medio. Es falso. La imagen está generada con inteligencia artificial. La grabación circula en redes desde el 27 de febrero y la comparte una cuenta que se dedica a publicar vídeos artificiales de aeronaves.
Un mensaje con más de 470.000 visualizaciones difundido en X el 19 de marzo dice: "Irán derribó un bombardero furtivo B-2 estadounidense y capturó a toda su tripulación". Y añade: "De confirmarse, esto representaría una de las mayores pérdidas sufridas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el conflicto hasta la fecha". El texto adjunta un vídeo de 13 segundos de la aeronave en pleno vuelo y una instantánea que presenta como si mostrase el avión derribado y varios militares estadounidenses capturados por las fuerzas iraníes.
La fotografía de los militares capturados está hecha con IA
La imagen de los militares estadounidenses detenidos está generada con inteligencia artificial. Lo hemos comprobado mediante las herramientas de detección Hive y SightEngine, que muestran que la foto está hecha con IA con más de un 99% de probabilidad. La instantánea circula en redes al menos desde el 9 de marzo y ha sido desmentida por varios equipos de verificación (1 y 2).
El vídeo no es actual. Lo difundió el 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra, un perfil de Instagram que suele compartir grabaciones similares de aviones de combate en escenas inverosímiles.
El Departamento de Defensa de EE. UU. no ha comunicado ningún derribo de un bombardero B-2 que coincida con las imágenes difundidas. Mediante una búsqueda por palabras clave, tampoco encontramos registros en medios de comunicación o agencias de noticias de que Irán haya alcanzado esta aeronave. El medio francés France 24 explicó el 5 de marzo cómo funciona este bombardero y cuál ha sido su participación en la guerra de Irán.
El Northrop B-2 Spirit es un bombardero estratégico que Estados Unidos utiliza en operaciones especiales desde 1997. La Fuerza Aérea cuenta con 20 bombarderos B-2 con base en la Base Aérea Whiteman en Misuri, y todos ellos tienen capacidad de transportar bombas nucleares.
La difusión de vídeos generados con inteligencia artificial que se presentan como si fueran reales es habitual en conflictos bélicos. En VerificaRTVE ya te hemos advertido de otras narrativas desinformativas relacionadas con la actual guerra en Irán: por ejemplo, un vídeo ultrafalso que circula para expandir el bulo de que Benjamin Netanyahu ha muerto.