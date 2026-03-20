Un vídeo ultrafalso y otros bulos que difunden la falsa muerte de Netanyahu
- Este vídeo de Benjamín Netanyahu es real: no está hecho con IA
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Un vídeo ultrafalso que suplanta a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera difunde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha muerto en un ataque iraní. Este es el último ejemplo de una narrativa falsa que busca hacer creer que el ‘premier’ israelí ha fallecido en la guerra contra Irán.
"La agencia de noticias Al Jazeera compartió imágenes de cámaras de seguridad de la muerte de Netanyahu", asegura un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 17 de marzo. El texto comparte un vídeo con el logo de Al Jazeera en el que una supuesta presentadora presenta unas imágenes de cámara de seguridad que dice que muestran a Netanyahu "muriendo". Es falso.
Un vídeo ultrafalso de Netanyahu muriendo en un búnker con militares
La grabación no es real. Es un vídeo ultrafalso generado con inteligencia artificial. Un análisis con la herramienta de detección Hive concluye que el clip está generado con IA. La herramienta de audio Hiya señala que la voz de la presentadora tiene fragmentos generados de forma artificial. La grabación tiene errores propios de la IA como la falta de sincronización de los labios de la presentadora y su voz. Además, la figura de un militar que se desvanece como si atravesara una pared y los dígitos de la hora desaparecen por el humo del derrumbe.
No hay pruebas que demuestren que el primer ministro israelí ha muerto en un ataque en la guerra de Irán. De hecho, varios vídeos reales contrastados por VerificaRTVE muestran a Netanyahu en los últimos días, como esta grabación en la que el primer ministro israelí aparece tomando un café el 15 de marzo en una cafetería de la periferia de Jerusalén.
A pesar de la ausencia de pruebas, en redes proliferan mensajes falsos como este que da por muerto a Benjamín Netanyahu cuando hay vídeos recientes en los que aparece hablando, conformando así una narrativa falsa que quiere hacer creer que ha perecido víctima de la guerra con Irán.
La narrativa está conformada por mensajes con argumentos falaces como que uno de los vídeos oficiales de Netanyahu está creado con inteligencia artificial porque parece tener seis dedos en una mano. El argumento es erróneo porque la grabación original no muestra seis dedos. Es un efecto óptico que se debe al movimiento de la mano en un vídeo de menor calidad por el proceso de compresión para la subida a redes sociales.
La falsa acusación de los vídeos generados con IA
El argumento de que Netanyahu no está vivo porque sus vídeos estarían generados con IA se mantiene en las redes, a pesar de los últimos vídeos que el Gobierno israelí ha publicado y que han sido contrastados por medios con equipos especializados de verificación como la agencia Reuters. De hecho, Netanyahu celebró este mismo jueves una rueda de prensa, para corresponsales extranjeros y mayoritariamente en inglés, en su oficina Jerusalén, como recogen las principales agencias internacionales, entre ellas Associated Press y Reuters.
Esta semana, en VerificaRTVE te hemos alertado de otro ejemplo más de la narrativa de la falsa muerte de Benjamín Netanyahu: un vídeo descontextualizado que en redes presentan como si mostrara el cadáver del primer ministro israelí cubierto por una sábana. En realidad, es un vídeo de las consecuencias de un ataque con drones registrado en Líbano el 14 de marzo.
El bulo basado en este vídeo antiguo suma ya más de 3 millones de visualizaciones en X y sigue estando accesible en esta plataforma. Tiene dos notas de comunidad que explican que el vídeo muestra un ataque israelí en Líbano y que aparecen trabajadores de la Defensa Civil libanesa. Los dos avisos no alertan de que es falso que el vídeo muestre el cadáver de Benjamín Netanyahu.
Desde el inicio de la guerra contra Irán, el 28 de febrero, en VerificaRTVE te hemos alertado sobre casos de desinformación, como las imágenes creadas con inteligencia artificial para hacerlas pasar como relacionadas con el conflicto en Oriente Medio. También hemos verificado imágenes reales que muestran la destrucción de una escuela de niñas en el sur de Irán y los daños registrados en edificios civiles en la República Islámica.