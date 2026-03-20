Un vídeo ultrafalso y otros bulos que difunden la falsa muerte de Netanyahu

Un vídeo ultrafalso que suplanta a la cadena de televisión qatarí Al Jazeera difunde que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha muerto en un ataque iraní. Este es el último ejemplo de una narrativa falsa que busca hacer creer que el ‘premier’ israelí ha fallecido en la guerra contra Irán.

"La agencia de noticias Al Jazeera compartió imágenes de cámaras de seguridad de la muerte de Netanyahu", asegura un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 17 de marzo. El texto comparte un vídeo con el logo de Al Jazeera en el que una supuesta presentadora presenta unas imágenes de cámara de seguridad que dice que muestran a Netanyahu "muriendo". Es falso.