No es Benjamín Netanyahu envuelto en una sábana blanca siendo trasladado a una ambulancia, es falso

En redes sociales se difunde un vídeo en el que trasladan a varias ambulancias a personas cubiertas por sábanas y aseguran que una de ellas es Benjamín Netanyahu. Es falso. El primer ministro israelí no aparece en estas imágenes. Estos mensajes forman parte de una narrativa desinformativa de la que ya te hemos advertido en VerificaRTVE, con mensajes que difunden la falsa muerte de Netanyahu. La grabación corresponde a un bombardeo en Líbano.

"Alerta importante: imágenes exclusivas del primer ministro israelí cubierto con una sábana blanca siendo subido a la parte trasera de una ambulancia", leemos en un mensaje de X escrito en inglés y compartido más de 6.200 veces desde el 14 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 27 segundos que muestra a los servicios sanitarios trasladando personas cubiertas por sábanas a varias ambulancias.