No es Benjamín Netanyahu envuelto en una sábana blanca siendo trasladado a una ambulancia, es falso
- Las imágenes corresponden a un bombardeo en Beirut el 12 de marzo
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En redes sociales se difunde un vídeo en el que trasladan a varias ambulancias a personas cubiertas por sábanas y aseguran que una de ellas es Benjamín Netanyahu. Es falso. El primer ministro israelí no aparece en estas imágenes. Estos mensajes forman parte de una narrativa desinformativa de la que ya te hemos advertido en VerificaRTVE, con mensajes que difunden la falsa muerte de Netanyahu. La grabación corresponde a un bombardeo en Líbano.
"Alerta importante: imágenes exclusivas del primer ministro israelí cubierto con una sábana blanca siendo subido a la parte trasera de una ambulancia", leemos en un mensaje de X escrito en inglés y compartido más de 6.200 veces desde el 14 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 27 segundos que muestra a los servicios sanitarios trasladando personas cubiertas por sábanas a varias ambulancias.
Netanyahu ha publicado vídeos actuales para desmentir su muerte
Netanyahu no aparece en estas imágenes cubierto por una sábana. Estos mensajes forman parte de una narrativa desinformativa que circula en los últimos días en redes sociales que anuncia sin pruebas la muerte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. En VerificaRTVE ya te hemos aclarado que no hay pruebas de que Netanyahu haya fallecido. El Gobierno de Israel publicó el 12 de marzo en sus redes un vídeo del primer ministro hablando del actual conflicto en Oriente Medio. Varios perfiles aseguraban que dicha grabación estaba generada con inteligencia artificial, porque en su mano izquierda tenía seis dedos, pero en VerificaRTVE te aclaramos que las herramientas no detectan que el vídeo esté hecho con IA.
El propio Netanyahu ha publicado en su cuenta de X otro vídeo este domingo, 15 de marzo, en el que aparece tomando café y desmiente los rumores sobre su muerte. Varios mensajes de redes sociales cuestionaban la autenticidad de esta grabación. Sin embargo, el vídeo es real y se registra en una cafetería de la periferia de Jerusalén.
Este vídeo se difundió el 12 marzo y lo sitúan en Líbano
En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa con el primer frame del vídeo y lo encontramos difundido el 12 de marzo en publicaciones que lo relacionan con un ataque en Beirut, la capital de Líbano (1 y 2). La grabación se difundió el mismo día que Israel atacó una playa en Beirut, Ramlet al Bayda. Murieron al menos ocho personas y otras 31 resultaron heridas. Hemos comprobado que la ambulancia que aparece a partir del minuto 00:20 muestra coincidencias con esta imagen publicada por la agencia Reuters y de la que se hacen eco medios como BBC. Corresponde, según el pie de foto, al ataque con drones contra un automóvil en Ramlet al-Baida, en Beirut, el 12 de marzo de 2026.
Precisamente el 12 de marzo te contamos en el Telediario de TVE cómo los bombardeos se han recrudecido sobre Beirut, después de que el propio Netanyahu anunciara que redoblaría sus ataques sobre la milicia chií de Hizbulá. El verificador turco Teyit también ha desmentido que este vídeo muestre "el momento en que se llevaron el cuerpo de Netanyahu" y explican que, al observarlo en detalle, se aprecian "inscripciones en árabe" en el camión de bomberos. "Al comparar este vehículo con los camiones de bomberos del Líbano, las similitudes son notables", aseguran.
En VerificaRTVE también te hemos advertido sobre la desinformación relacionada con el conflicto en Oriente Medio. El propio Netanyahu difundió un vídeo en el que hablaba en farsi, el idioma oficial iraní, pero estaba generado con inteligencia artificial. Además, te aclaramos que estas fotos oficiales del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, están creadas con IA. También te contamos que se presentan falsamente como actuales vídeos que en realidad son antiguos, como este ataque que se registra en junio en 2025.