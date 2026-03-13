Estas dos fotos oficiales del ayatolá Mojtaba Jameneí están creadas con IA
- El nuevo líder de Irán, "herido" y "desfigurado", según EE.UU.
Dos fotos oficiales del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, publicadas esta semana por el régimen son imágenes generadas con inteligencia artificial, según ha podido comprobar VerificaRTVE. Son dos retratos similares que el régimen utiliza como foto de perfil del líder supremo en redes sociales y para ilustrar publicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La primera imagen oficial creada con inteligencia artificial es esta foto del perfil oficial del ayatolá en las redes sociales Telegram, X e Instagram, un retrato en el que aparece con el fondo difuminado. Shayan Shardarizadeh, periodista de BBC Verify, ha alertado sobre la falsedad de esta imagen. Un análisis con las herramientas Hive, Image Whisperer y Google SynthID confirma que la foto está generada con inteligencia artificial.
La imagen del perfil de redes es una foto editada con inteligencia artificial a partir de una imagen real de Mojtaba Jamenei en 2019. La instantánea de origen muestra a Jamenei posando en una manifestación en mayo de 2019. La publica la agencia oficial de noticias iraní Fars y corresponde a una manifestación propalestina celebrada el 31 de mayo en Teherán con motivo del Día Internacional Al Quds. Puedes comprobar las coincidencias entre la imagen del perfil de redes del ayatolá y la foto de la manifestación de 2019 en la siguiente ilustración.
Una foto creada con IA publicada por el Ministerio de Exteriores iraní
La segunda foto creada con inteligencia artificial que ha publicado esta semana el régimen de los ayatolás es otro retrato del nuevo líder supremo con una bandera iraní de fondo. La imagen la publica la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní y también la comparten desde embajadas de la República Islámica y la agencia de noticias Tasnim (1 y 2).
Un análisis con la herramienta Google SynthID confirma que esta imagen del ayatolá está creada con una inteligencia artificial de la firma tecnológica estadounidense. La misma conclusión ofrece la herramienta Hive, que señala que la foto está generada con esta tecnología con más de un 97 por ciento de probabilidad.
Las dos imágenes oficiales del ayatolá Mojtaba Jameneí generadas con inteligencia artificial las ha publicado el régimen esta semana sin avisar de que se trata de fotografías creadas con esta tecnología. La difusión de las dos imágenes llega en plena guerra tras la designación del nuevo líder supremo, que toma el relevo de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, abatido en un ataque militar estadounidense el 28 de febrero. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha asegurado este viernes que el ayatolá Mojtaba Jamenei resultó herido en ese ataque y que podría haber quedado "desfigurado".