Ni Benjamín Netanyahu, ni su hermano, ni Ben Gvir: no hay pruebas de que hayan muerto

Circulan en redes sociales publicaciones que afirman que Benjamín Netanyahu, Iddo Netanyahu, hermano del primer ministro de Israel, y el ministro Itamar Ben Gvir han muerto. No hay pruebas de que hayan fallecido a fecha de publicación de este artículo. El vídeo con el que pretenden demostrar la muerte del hermano de Netanyahu se registra en Nueva Jersey (Estados Unidos) y las herramientas de detección concluyen que la grabación del primer ministro israelí que en redes presentan como IA es real. Te lo explicamos.

Este vídeo no prueba la muerte del hermano de Netanyahu "El hermano de Benjamín Netanyahu, Iddo Netanyahu, perdió la vida después de que un misil iraní atacara la casa de la familia de Netanyahu (sic)", leemos en uno de los mensajes de X difundido el 9 de marzo. La publicación incluye un vídeo de 11 segundos en el que se ve una casa en llamas y que presentan como "la casa de la familia de Netanyahu". No es la casa de Iddo Netanyahu incendiada tras un ataque iraní. A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que el vídeo circula desde el 9 de febrero y que corresponde a un fuego en una residencia de la localidad de Galloway, Nueva Jersey. Esta publicación de la misma cuenta, pero en Instagram, difunde el mismo vídeo y otros dos más en los que vemos la casa ardiendo en Nueva Jersey desde otros ángulos. Se trata, por tanto, de un vídeo antiguo que no guarda relación con la guerra actual, tal y como señala Eurovision News Spotlight, la alianza de verificación liderada por la Unión Europea de Radiodifusión de la que forma parte VerificaRTVE. Varios medios de comunicación estadounidenses se hicieron eco de este incendio en Nueva Jersey, en el que no hubo heridos. En esta noticia vemos fotos de la casa en llamas que coinciden con la del vídeo que circula en redes. En esta otra página se informa del fuego y se indica la dirección donde tuvo lugar. En VerificaRTVE hemos geolocalizado la vivienda situada en el 629 de Park Place de Galloway, Nueva Jersey (39.4577409,-74.4663839) y hemos comprobado que es la misma que en redes presentan como si fuera la residencia familiar de Netanyahu. A la izquierda, imagen difundida en medios sobre el incendio, a la derecha, foto que utilizan para decir que es la residencia de Netanyahu VerificaRTVE

El ministro Itamar Ben Gvir no ha fallecido a fecha de publicación de este artículo "Parece que al final sí ha muerto la segunda mayor escoria morfológicamente parecida a un humano de nuestros días. Ben Gvir está ya en el Infierno para desgracia del diablo (sic)", afirma otro mensaje difundido en la misma red social, que se ha compartido más de 2.000 veces desde el 11 de marzo. No hay registros de que el ministro ultra de Seguridad Nacional de Israel haya muerto en la fecha de publicación de este artículo. Circulan en redes distintas versiones sobre su supuesto fallecimiento, como un accidente de coche o un ataque con misiles por parte de Irán (1, 2). Sin embargo, a través de una búsqueda por las palabras clave "Ben", "Gvir", "muerto", en inglés y en hebreo, no hemos encontrado confirmación oficial por parte del Gobierno de Israel. Ninguna agencia de noticias internacional ha informado de que este fallecimiento. Por el contrario, sí hemos encontrado publicaciones en medios y verificadores que desmienten que el ministro haya muerto (1, 2, 3, 4). Hemos comprobado que Ben Gvir ha publicado contenidos en sus cuentas personales de X y Facebook desde el 11 de marzo, fecha en la que se difundió en redes que había muerto. Además, es cierto que Itamar Ben Gvir sufrió un accidente de coche en abril de 2024 y resultó herido, como se puede leer en esta noticia de la BBC. Ben Gvir es una de las voces más radicales del Gobierno de Netanyahu y lleva en el cargo de ministro de Seguridad Nacional desde 2022.