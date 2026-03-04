Imágenes de inteligencia artificial y otros bulos sobre los ataques de Irán a Tel Aviv

Tras el ataque coordinado a Irán por parte de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, la Guardia Revolucionaria iraní ha respondido con el lanzamiento de misiles contra varias ciudades israelíes, entre ellas, Tel Aviv. Mientras este episodio deja imágenes de las consecuencias de los ataques en varios edificios gubernamentales de la ciudad, en redes sociales se han difundido contenidos generados con inteligencia artificial (IA) o vídeos descontextualizados que no corresponden a la situación en Tel Aviv. En VerificaRTVE los recopilamos y desmentimos.

Estos edificios fueron destruidos en Tel Aviv, pero en 2025 Un mensaje en X compartido más de 25.000 veces desde el 2 de marzo dice en inglés: "Se reían de los palestinos bombardeados. No siento ninguna simpatía por ellos". La publicación adjunta un vídeo de 24 segundos de edificios completamente destruidos que sitúan en Tel Aviv "ahora". Una voz en off, en inglés, grita: "Irán, por favor, para, nosotros perdimos, tú ganas". Es falso. Mensajes que comparten como actuales imágenes de Tel Aviv difundidas en 2025 VerificaRTVE Estas imágenes no muestran la situación actual en Tel Aviv. El mismo vídeo se difundió en junio de 2025 en el contexto de la llamada guerra de los 12 días entre Irán e Israel y muestra imágenes de edificios de Tel Aviv destruidos por un ataque iraní. Encontramos la grabación difundida por primera vez en un perfil de TikTok el 22 de junio de 2025. La agencia AP publicó esta noticia con una fotografía del primer edificio que se ve en el vídeo y explicó que había quedado "dañado tras un ataque con misiles lanzado desde Irán en Tel Aviv, Israel, el domingo 22 de junio de 2025". En RTVE Noticias también publicamos una instantánea que muestra un plano aéreo del mismo escenario registrada por un fotógrafo de la agencia Reuters el 22 de junio de 2025. Estas imágenes publicadas por un medio de comunicación el 22 de junio muestran a partir del segundo 00:21 uno de los edificios desde otra perspectiva.

No es Tel Aviv bombardeada por Irán, es inteligencia artificial "Tel Aviv, despojada de ilusiones, como nunca la has visto" dice en inglés un mensaje en X compartido más de 8.000 veces desde el 3 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 10 segundos que muestra varios proyectiles alcanzando una zona de edificios y una gran humareda. Otro perfil de la misma red social difunde la grabación y dice que refleja una "andanada de misiles iraníes" sobre Tel Aviv "la mañana del martes". Es falso, es un vídeo creado con inteligencia artificial. Mensaje que difunde el vídeo generado con IA y qué dicen las herramientas de detección VerificaRTVE Hemos comprobado el vídeo con herramientas de detección de inteligencia artificial que confirman que se trata de un vídeo generado con IA, con una probabilidad del 92,9%, según el análisis de Hive Moderation, y del 98%, según Sightengine. Las imágenes muestran signos propios de los contenidos credos con esta tecnología: todos los edificios tienen las mismas estructuras de placas solares en sus tejados colocadas en la misma dirección y en algunos casos con deformaciones.

No es Tel Aviv en la actualidad, es la ciudad de Asdod en 2023 Un mensaje en X del 3 de marzo compartido más 4.000 veces muestra un vídeo de 10 segundos de una calle con coches ardiendo y dice en inglés: "Misiles iraníes impactan en Tel Aviv y se puede escuchar a colonos israelíes llorar". Es un bulo. Mensajes que difunden como actual un vídeo de 2023 VerificaRTVE Este vídeo no es actual y no se registra en Tel Aviv. Una búsqueda inversa nos muestra la misma grabación en un reportaje de la cadena Sky News a partir del segundo 00:12 titulado: ‘Guerra Israel-Hamás: coches en llamas mientras un cohete impacta en Asdod’. Es una publicación del 9 de octubre de 2023 y muestra la situación en la citada ciudad israelí. También encontramos un fotograma del vídeo en un reportaje de La Nación del 15 de octubre de 2023 sobre "la guerra contra Hamás". Este vídeo ya había sido objeto de bulos. Las imágenes también circularon en redes en 2024 junto a mensajes que las presentaban como un ataque a Israel en septiembre de ese año, algo que fue desmentido por el Observatorio Palestino para la Verificación y la Alfabetización Mediática, Kashif, que verificó entonces que el vídeo se había difundido ya en octubre de 2023.