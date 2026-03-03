Grok amplifica la desinformación: así viralizó el bulo de la foto falsa de la escuela de Irán y minimizó su rectificación

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán del sábado 28 de febrero, se difundió en redes que medios como RTVE habían publicado una imagen falsa para contar la destrucción de una escuela en Minab. Sin embargo, la imagen era real, no correspondía a un ataque en Kabul (Afganistán) en 2021, como aseguraban mensajes de X que se apoyaban en respuestas de Grok, su inteligencia artificial. Te explicamos cómo contribuyó este asistente a expandir esta falsedad y minimizó su rectificación.

A las 14:36 del 28 de febrero, RTVE Noticias publicó que, según el Gobierno iraní, Israel causó una matanza de niñas al bombardear una escuela en Minab. Durante esa tarde, en X se viralizaron las publicaciones con informaciones falsas en las que afirmaban que las imágenes con las que se ilustraba esta noticia se registraban en Kabul en 2021 y no en Irán en la actualidad. Algunas de ellas acusaban a RTVE, a la agencia EFE, a la cadena de televisión Antena 3 o al periódico El País. Muchas publicaciones remiten a la respuesta de Grok sobre la imagen. Una respuesta errónea, como ha reconocido el propio asistente de IA de la red social de Elon Musk.

Durante horas, Grok insistió en su error y llegó a calificar de bulo las informaciones de los medios de comunicación, mientras daba por buenos mensajes de cuentas desinformativas que no aportaban ninguna prueba ni se apoyaban en ninguna fuente.

En otras respuestas Grok situaba las imágenes de Irán en Pakistán en 2014 La narrativa de difundir que la escuela destruida no se encuentra en Irán no es exclusiva de España. La plataforma de verificación de la televisión alemana ZDF también confirmó que las imágenes de la escuela de niñas bombardeada en Minab son auténticas y actuales. Sin embargo, Grok acusó televisión pública alemana de mentir sobre este bombardeo. Además, en respuestas a usuarios que preguntaban a la IA en alemán, atribuía las imágenes a un ataque talibán en Pakistán en 2014. ZDF comprobó que la respuesta de Grok es incorrecta y mostró la geolocalización de los vídeos difundidos en redes de Irán.