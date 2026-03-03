Estas imágenes de féretros de militares estadounidenses no corresponden al ataque a Irán de EE.UU. e Israel

En el contexto actual del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel se han difundido imágenes que muestran féretros cubiertos por banderas estadounidenses como si correspondieran a militares de este país muertos en la actual ofensiva contra la República Islámica. Es falso. Las imágenes muestran los ataúdes de militares norteamericanos caídos en conflictos anteriores.

Esta foto es de 2004 y muestra militares muertos en Irak

"Última hora: la operación furia épica falló", dice un mensaje en inglés compartido más de 1.000 veces en X desde el 2 de marzo. La publicación adjunta una foto de más de una decena de féretros con la bandera estadounidense dentro de un avión.

Esta foto no guarda relación con el conflicto actual en Irán, es una imagen de 2004 de militares caídos en Irak. A través de una búsqueda inversa encontramos la instantánea publicada por el diario El País en 2004. Este medio indica que muestra a soldados estadounidenses muertos en Irak en la base de Dover (EE.UU.). Con una búsqueda por palabras clave en inglés, accedemos a la foto original en este conjunto de más de 300 imágenes de féretros de militares estadounidenses muertos en Irak publicadas por el Pentágono en abril de 2004. Las imágenes las publicó el entonces Departamento de Defensa cuando se vio obligado a hacerlo en cumplimiento de una solicitud de información pública. Por lo tanto, no es una foto de militares muertos en el conflicto actual que empezó el 28 de febrero.