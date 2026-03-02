Esta foto de una mochila con sangre que difunde la Embajada de Irán en Austria es falsa

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque contra Irán que ha provocado la muerte del líder supremo, el ayatolá Jamenei. Las autoridades iraníes también denunciaron el bombardeo contra una escuela en Minab, en el sur del país, que ha causado más de un centenar de muertes. En ese contexto, la embajada iraní en Austria ha publicado la imagen de una mochila con manchas de sangre y la atribuyen a este ataque. La foto es falsa, está creada con inteligencia artificial (IA).

La cuenta oficial de X de la Embajada de Irán en Austria difundió esta imagen a las 9 de la noche hora española del 28 de febrero, en la que se ve una mochila que tiene el dibujo de una niña con velo y, sobre ella, manchas de sangre. La publicación adjunta otra imagen más amplia en la que se ve la destrucción del colegio Shajarah Tayyiba. "La devastadora tragedia en la escuela primaria de la ciudad de Minab ha cobrado 108 vidas preciosas. 108 niñas inocentes ya no están con nosotros", dice el mensaje de la embajada iraní en inglés. Compartió la misma imagen en otra publicación en alemán.

La foto de la mochila con sangre es falsa, está creada con la IA de Google Hemos comprobado con varios detectores de contenidos de IA que esta foto está generada con esta tecnología. Hive concluye con un 98,5% de confianza en la predicción que la imagen se ha creado artificialmente y uno los modelos de Proyecto Iveres eleva esta posibilidad hasta el 99,98%. Además, Google SynthID asegura, con nivel de confianza "muy alto", que la instantánea se ha creado mediante los modelos de inteligencia artificial de Google. Puedes ver los resultados en la imagen inferior. Resultados de Hive y Google SynthID sobre esta imagen generada con IA VerificaRTVE