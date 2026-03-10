¿Por qué haces caso a Grok?: así te desinforma la IA de X sobre la guerra en Irán (y no solo)
"Grok, ¿esto es real?", "Grok, dame contexto sobre este vídeo", "Grok, ¿estas imágenes son de un ataque actual en Irán". Muchos usuarios de redes sociales utilizan la inteligencia artificial como herramienta de verificación, aunque los expertos advierten desde hace meses de que no debemos utilizar con este fin modelos como Grok, la IA de X. En las últimas semanas hemos visto cómo muchos internautas le piden a Grok que verifique contenidos sobre la guerra de Oriente Medio. En sus respuestas, da por falsas imágenes que son reales y presenta como actuales vídeos que son antiguos. Esa utilización de la IA para verificar ha contribuido a la difusión de bulos en perfiles que utilizan sus respuestas como prueba. Te explicamos cómo esta inteligencia artificial de X desinforma sobre la guerra de Irán.
Grok desorienta a los usuarios de X
El dueño de X, Elon Musk, publicó el siguiente mensaje el 5 de marzo: "Verifica datos y haz preguntas sobre cualquier publicación simplemente tocando el logo de Grok en la esquina superior izquierda". El ‘post’ ya empieza mal porque tiene una nota de comunidad que le advierte de que el logotipo de Grok no está en la esquina superior izquierda sino en la derecha.
El investigador Tal Hagin citó este ‘post’ acompañado del siguiente mensaje: "Por favor, no hagas esto. El modelo actual de Grok es absolutamente horrible para verificar hechos en imágenes o vídeos". El periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh también ha advertido de que esta IA "está desorientando activamente a los usuarios de X" y dice que ha perdido la cuenta del número de veces en que esto ha sucedido.
Vamos a recopilar los últimos errores:
Es un bombardeo en Beirut, aunque Grok diga que es la mascletá de las Fallas
Un perfil de X compartió el 7 de marzo un vídeo de un impacto de un misil en un edificio residencial y situaba las imágenes en Israel en la actualidad. Los usuarios preguntaron a Grok dónde se registraban las imágenes y la IA de X respondió que "este vídeo no es de Israel", sino que "es de Valencia, España, durante las Fallas 2026". "Muestra una mascletà", precisó. Es falso, ni es Israel en la actualidad ni son las Fallas: es Beirut en 2024.
A simple vista se observa que el vídeo no muestra una mascletá, el espectáculo pirotécnico típico de las Fallas de Valencia, sino una explosión por el impacto de un misil sobre un edificio. Pero la imagen tampoco es actual ni se registra en Israel, sino que se grabó en Beirut (Líbano) el 22 de noviembre 2024. Lo hemos comprobado mediante una búsqueda inversa, que lleva a publicaciones de redes que difundieron este mismo vídeo ese día. También se corresponde con esta imagen difundida por la agencia Associated Press que aparece en medios internacionales (1 y 2) que hablan de un bombardeo en el centro de Beirut. En RTVE te explicamos que al menos 29 personas murieron en un ataque de Israel en la capital libanesa en esas fechas. Geolocalizamos las imágenes en este punto de Beirut (33.86718016750044, 35.51669958842028).
Es Escocia, no es un edificio residencial en Tel Aviv
"En Tel Aviv, iluminada por los misiles iraníes, continúan las labores de extinción de incendios", dice una publicación de X del 9 de marzo, que comparte un vídeo en el que se ve un edificio en llamas y mangueras intentando apagarlo. En los comentarios, un usuario pregunta a Grok qué piensa sobre ese vídeo y la IA de X dice que el vídeo "captura a bomberos combatiendo un gran incendio en un edificio de Tel Aviv" y que sucede "durante el conflicto en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán". Es falso.
No es Tel Aviv, es un incendio en Escocia. Una búsqueda inversa permite comprobar que el vídeo se difundió el 8 de marzo, pero las publicaciones de redes lo relacionaban con un incendio en Escocia (1 y 2). Hemos geolocalizado las imágenes en el cruce entre Union Street y Gordon Street, en la fachada de la estación de tren de Glasgow (55.860532102661026, -4.257012195409465).
En RTVE te hemos informado de lo ocurrido en la ciudad escocesa con un vídeo que muestra coincidencias con el que Grok sitúa falsamente en Tel Aviv. Este incendio ha calcinado la cúpula de la estación, de origen victoriano, y ha provocado su derrumbe. La cadena británica BBC también publica un vídeo similar y explica que "un enorme incendio envolvió el domingo un edificio en la estación central de Glasgow y provocó su derrumbe parcial".
No es un incendio en Los Ángeles en 2017, es Teherán en la actualidad
"El petróleo está fluyendo hacia las alcantarillas y las calles están en llamas en Teherán", dice un mensaje de X en inglés, junto a un vídeo de 8 segundos en el que se ve el fuego a lo largo de una avenida. Un usuario le pregunta a Grok si el vídeo es real y la IA de X responde que no es Teherán: "Son clips antiguos del incendio de Skirball de 2017 en la Interestatal 405 de Los Ángeles", dice Grok, y añade que el vídeo "está manipulado para generar clics". El vídeo es actual y se graba en Teherán.
Este vídeo no guarda relación con los incendios de Los Ángeles. El periodista de la BBC Shayan Shardarizadeh ha comprobado que la imagen es actual y se registra en Teherán (Irán). En concreto, corresponden a este punto de un bulevar de la capital iraní (35.76051939576504, 51.28494771975376) tras el ataque a un depósito de petróleo. En el Telediario de este 8 de marzo te hemos explicado que Israel ha atacado varias infraestructuras petrolíferas iraníes. Tal y como indica el periodista del Washington Post Evan Hill, el vídeo también contaba con una nota de comunidad que aseguraba que se grabó en Los Ángeles, aunque no guarda ningún parecido con ese episodio. Mediante una búsqueda inversa por las capturas del vídeo no encontramos que se haya difundido previamente. Puedes ver imágenes reales que emitimos en el Telediario sobre los incendios de 2017 en California.
Grok acusó a medios de mentir sobre el ataque a Minab aunque la foto era real
El primer día de la guerra de Irán, más de un centenar de niñas murieron por el ataque a una escuela iraní en el sur del país. En VerificaRTVE hemos analizado la destrucción de este colegio con imágenes verificadas: era un recinto independiente junto a una base de la Guardia Revolucionaria. El periódico The New York Times atribuye el bombardeo a un misil utilizado por el ejército estadounidense, pero no hay confirmación sobre la autoría. Desde el 28 de febrero, la desinformación sobre este suceso se ha expandido en las redes, con mensajes que difundían el bulo de que las imágenes de la destrucción de la escuela eran falsas y que correspondían a un ataque talibán en Kabul (Afganistán) en 2021.
Y Grok fue un elemento principal al difundir esta falsedad, como ya te hemos explicado en VerificaRTVE: viralizó el error, con respuestas compartidas miles de veces, mientras apenas dio visibilidad a su rectificación posterior. Varios mensajes se hicieron eco de la falsedad de Grok, aunque no daba ninguna prueba para demostrar que las imágenes se registraban en Kabul.
El 3 de marzo, el régimen iraní y los medios oficiales difundieron imágenes aéreas de las tumbas para los fallecidos en el ataque de Minab. Mensajes de redes sociales, basándose en respuestas de Grok, aseguraban que las fotografías se capturaron en Indonesia durante la pandemia de la COVID-19, pero es falso. Geolocalizamos las fotografías en un cementerio de Minab, la ciudad donde se produjeron estas muertes.
Una IA con sesgos racistas y machistas
En VerificaRTVE te hemos explicado con la ayuda de expertos por qué es mejor no fiarse de Grok y qué riesgos corres si lo utilizas para verificar datos, imágenes o vídeos. Esta inteligencia artificial también ha demostrado tener sesgos racistas y machistas. Por ejemplo, este pasado febrero, Grok identificó al jugador del Real Madrid Vinicius Junior con un mono, un insulto racista contra el que lucha precisamente el futbolista. Varios usuarios le pidieron que eliminara "al mono" de distintas fotografías en las que aparecía el brasileño junto a otros jugadores y Grok borró la imagen de Vinicius.
También te hemos contado en VerificaRTVE la investigación del periódico The New York Times y el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH, por sus siglas en inglés): la inteligencia artificial de X creó y luego compartió públicamente al menos tres millones de imágenes sexualizadas. Desde finales de diciembre de 2025, los usuarios de la plataforma de redes sociales inundaron la cuenta del chatbot de X con solicitudes para alterar fotos reales de hombres, mujeres y niños para quitarles la ropa, ponerles bikinis y mostrarles en posiciones sexuales.