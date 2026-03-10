"Grok, ¿esto es real?", "Grok, dame contexto sobre este vídeo", "Grok, ¿estas imágenes son de un ataque actual en Irán". Muchos usuarios de redes sociales utilizan la inteligencia artificial como herramienta de verificación, aunque los expertos advierten desde hace meses de que no debemos utilizar con este fin modelos como Grok, la IA de X. En las últimas semanas hemos visto cómo muchos internautas le piden a Grok que verifique contenidos sobre la guerra de Oriente Medio. En sus respuestas, da por falsas imágenes que son reales y presenta como actuales vídeos que son antiguos. Esa utilización de la IA para verificar ha contribuido a la difusión de bulos en perfiles que utilizan sus respuestas como prueba. Te explicamos cómo esta inteligencia artificial de X desinforma sobre la guerra de Irán.

Grok desorienta a los usuarios de X El dueño de X, Elon Musk, publicó el siguiente mensaje el 5 de marzo: "Verifica datos y haz preguntas sobre cualquier publicación simplemente tocando el logo de Grok en la esquina superior izquierda". El ‘post’ ya empieza mal porque tiene una nota de comunidad que le advierte de que el logotipo de Grok no está en la esquina superior izquierda sino en la derecha. El investigador Tal Hagin citó este ‘post’ acompañado del siguiente mensaje: "Por favor, no hagas esto. El modelo actual de Grok es absolutamente horrible para verificar hechos en imágenes o vídeos". El periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh también ha advertido de que esta IA "está desorientando activamente a los usuarios de X" y dice que ha perdido la cuenta del número de veces en que esto ha sucedido. Vamos a recopilar los últimos errores:

Es un bombardeo en Beirut, aunque Grok diga que es la mascletá de las Fallas Un perfil de X compartió el 7 de marzo un vídeo de un impacto de un misil en un edificio residencial y situaba las imágenes en Israel en la actualidad. Los usuarios preguntaron a Grok dónde se registraban las imágenes y la IA de X respondió que "este vídeo no es de Israel", sino que "es de Valencia, España, durante las Fallas 2026". "Muestra una mascletà", precisó. Es falso, ni es Israel en la actualidad ni son las Fallas: es Beirut en 2024. Respuesta de Grok que atribuye este vídeo a una mascletá. VerificaRTVE A simple vista se observa que el vídeo no muestra una mascletá, el espectáculo pirotécnico típico de las Fallas de Valencia, sino una explosión por el impacto de un misil sobre un edificio. Pero la imagen tampoco es actual ni se registra en Israel, sino que se grabó en Beirut (Líbano) el 22 de noviembre 2024. Lo hemos comprobado mediante una búsqueda inversa, que lleva a publicaciones de redes que difundieron este mismo vídeo ese día. También se corresponde con esta imagen difundida por la agencia Associated Press que aparece en medios internacionales (1 y 2) que hablan de un bombardeo en el centro de Beirut. En RTVE te explicamos que al menos 29 personas murieron en un ataque de Israel en la capital libanesa en esas fechas. Geolocalizamos las imágenes en este punto de Beirut (33.86718016750044, 35.51669958842028).

Es Escocia, no es un edificio residencial en Tel Aviv "En Tel Aviv, iluminada por los misiles iraníes, continúan las labores de extinción de incendios", dice una publicación de X del 9 de marzo, que comparte un vídeo en el que se ve un edificio en llamas y mangueras intentando apagarlo. En los comentarios, un usuario pregunta a Grok qué piensa sobre ese vídeo y la IA de X dice que el vídeo "captura a bomberos combatiendo un gran incendio en un edificio de Tel Aviv" y que sucede "durante el conflicto en curso entre Estados Unidos e Israel contra Irán". Es falso. Respuesta en la que Grok confunde Escocia con Israel No es Tel Aviv, es un incendio en Escocia. Una búsqueda inversa permite comprobar que el vídeo se difundió el 8 de marzo, pero las publicaciones de redes lo relacionaban con un incendio en Escocia (1 y 2). Hemos geolocalizado las imágenes en el cruce entre Union Street y Gordon Street, en la fachada de la estación de tren de Glasgow (55.860532102661026, -4.257012195409465). En RTVE te hemos informado de lo ocurrido en la ciudad escocesa con un vídeo que muestra coincidencias con el que Grok sitúa falsamente en Tel Aviv. Este incendio ha calcinado la cúpula de la estación, de origen victoriano, y ha provocado su derrumbe. La cadena británica BBC también publica un vídeo similar y explica que "un enorme incendio envolvió el domingo un edificio en la estación central de Glasgow y provocó su derrumbe parcial".

No es un incendio en Los Ángeles en 2017, es Teherán en la actualidad "El petróleo está fluyendo hacia las alcantarillas y las calles están en llamas en Teherán", dice un mensaje de X en inglés, junto a un vídeo de 8 segundos en el que se ve el fuego a lo largo de una avenida. Un usuario le pregunta a Grok si el vídeo es real y la IA de X responde que no es Teherán: "Son clips antiguos del incendio de Skirball de 2017 en la Interestatal 405 de Los Ángeles", dice Grok, y añade que el vídeo "está manipulado para generar clics". El vídeo es actual y se graba en Teherán. Respuesta de Grok que desinforma sobre el conflicto en Oriente Medio Este vídeo no guarda relación con los incendios de Los Ángeles. El periodista de la BBC Shayan Shardarizadeh ha comprobado que la imagen es actual y se registra en Teherán (Irán). En concreto, corresponden a este punto de un bulevar de la capital iraní (35.76051939576504, 51.28494771975376) tras el ataque a un depósito de petróleo. En el Telediario de este 8 de marzo te hemos explicado que Israel ha atacado varias infraestructuras petrolíferas iraníes. Tal y como indica el periodista del Washington Post Evan Hill, el vídeo también contaba con una nota de comunidad que aseguraba que se grabó en Los Ángeles, aunque no guarda ningún parecido con ese episodio. Mediante una búsqueda inversa por las capturas del vídeo no encontramos que se haya difundido previamente. Puedes ver imágenes reales que emitimos en el Telediario sobre los incendios de 2017 en California.