Reconstrucción visual de la destrucción de una escuela de niñas en Minab, Irán
- No es un bulo y no es Kabul: es la imagen real de la escuela iraní destruida
La destrucción de la escuela de niñas de Minab el 28 de febrero ha dejado más de un centenar de víctimas mortales, según el régimen iraní, que ha acusado a Israel y Estados Unidos de cometer un "crimen flagrante". En los últimos días, han salido a la luz nuevas imágenes verificadas que permiten hacer una reconstrucción visual de lo ocurrido. En VerificaRTVE te explicamos, paso a paso, qué se sabe hasta ahora.
A las pocas horas de la tragedia, en redes sociales se difundieron dos videos procedentes de la cadena estatal iraní IRIB que muestran la escuela ya destruida, con parte del edificio principal todavía humeando. Geolocalizamos las imágenes en el patio de la escuela de niñas Shajara Tayeba (27.109854, 57.084774).
Gracias al primer vídeo verificado observamos a los equipos de rescate trabajando entre los escombros, junto a uniformados, mujeres y hombres civiles, personal sanitario con ambulancias y excavadoras. Con la segunda grabación, vemos la entrada al recinto de la escuela, con los murales infantiles y el centro educativo destruido al fondo.
Observamos además que hay columnas de humo saliendo de dos edificios cercanos emplazados en el complejo contiguo al recinto educativo. La publicación de estas imágenes por los medios de comunicación, entre ellos RTVE, propició la difusión del bulo que trató de negar la destrucción de la escuela. Grok se sumó entonces a la intoxicación respondiendo a los internautas con el mismo bulo que situaba falsamente las imágenes en Kabul en 2021.
Estos dos primeros vídeos contrastados por VerificaRTVE y por otros equipos de investigación digital nacionales e internacionales permiten confirmar la destrucción del colegio. Las víctimas mortales aparecen retratadas en fotos de agencias de noticias. Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar qué causa la devastación. A fecha de publicación de este artículo, no se han publicado contenidos audiovisuales del momento en el que se produce la tragedia ni restos de posibles proyectiles.
El satélite muestra que la escuela era un recinto independiente desde 2016
Un análisis de imágenes de satélite con Google Earth Pro realizado por VerificaRTVE permite constatar que desde 2016 la escuela de niñas de Minab es un recinto independiente, con acceso propio y con muros que la separan de la contigua base de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní. Son, por tanto, dos complejos diferenciados. Según ha informado Radio France, la escuela de niñas de Minab está "afiliada" a la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní.
El Equipo de Investigación Visual de The New York Times explica en este gráfico las zonas atacadas en Minab: la escuela de niñas y dos localizaciones cercanas dentro del contiguo acuartelamiento de la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní. Las imágenes de satélite de Planet Labs muestran los daños en esos tres puntos de Minab, como puedes ver a continuación.
El régimen iraní ha atribuido la destrucción de la escuela a un ataque de Estados Unidos e Israel, pero ninguno de estos países ha admitido su responsabilidad. El secretario de Estado estadounidense, Marcos Rubio, sí ha dicho que el Departamento de Guerra investigará lo sucedido y ha recalcado que "Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela".
Una investigación de Reuters señala que los investigadores militares creen que el ataque puede haber sido obra de fuerzas militares norteamericanas. El New York Times también ha concluido, a partir de las pruebas que ha reunido, que el edificio escolar resultó gravemente dañado como consecuencia de un "ataque de precisión" que ocurrió al mismo tiempo que los ataques a una base naval adyacente operada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Esto, y las declaraciones oficiales de que las fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos navales cerca del Estrecho de Ormuz, donde se encuentra la base del IRGC, "sugieren que lo más probable es que ellos [las fuerzas de EE.UU.] hayan realizado el ataque".
El Departamento de Guerra publicó el 3 de marzo un mapa de "las primeras 100 horas" de la misión Furia Épica. Uno de los puntos atacados que muestra la ilustración se sitúa en una localización similar a la que corresponde a Minab, en el sur de la República Islámica.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha criticado al Gobierno estadounidense por la destrucción del colegio de Minab y le ha preguntado qué "amenaza inminente" justifica la muerte de las niñas. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha denunciado que lo sucedido supone "una grave violación" del "derecho internacional humanitario".
Las imágenes de las fosas y el funeral en Minab son reales
En las redes también se ha publicado que las fotos de las fosas para enterrar a las víctimas en el cementerio de Minab eran falsas porque correspondían a otro país. Un bulo más, porque las imágenes son reales, están geolocalizadas y contrastadas en esta parcela del cementerio de Minab que hasta hace unos meses permanecía vacía (27.138890264357098, 57.06580671730191).
Este vídeo de las fosas antes del enterramiento y las fotos del funeral con los familiares ya dentro del cementerio de Minab demuestran que son reales las imágenes del último adiós a las víctimas mortales de la destrucción en la escuela infantil de Minab. La desinformación, a pesar de las imágenes contrastadas, sigue presente en las plataformas.