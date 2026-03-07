Reconstrucción visual de la destrucción de una escuela de niñas en Minab, Irán

La destrucción de la escuela de niñas de Minab el 28 de febrero ha dejado más de un centenar de víctimas mortales, según el régimen iraní, que ha acusado a Israel y Estados Unidos de cometer un "crimen flagrante". En los últimos días, han salido a la luz nuevas imágenes verificadas que permiten hacer una reconstrucción visual de lo ocurrido. En VerificaRTVE te explicamos, paso a paso, qué se sabe hasta ahora.

A las pocas horas de la tragedia, en redes sociales se difundieron dos videos procedentes de la cadena estatal iraní IRIB que muestran la escuela ya destruida, con parte del edificio principal todavía humeando. Geolocalizamos las imágenes en el patio de la escuela de niñas Shajara Tayeba (27.109854, 57.084774).

Gracias al primer vídeo verificado observamos a los equipos de rescate trabajando entre los escombros, junto a uniformados, mujeres y hombres civiles, personal sanitario con ambulancias y excavadoras. Con la segunda grabación, vemos la entrada al recinto de la escuela, con los murales infantiles y el centro educativo destruido al fondo.

Observamos además que hay columnas de humo saliendo de dos edificios cercanos emplazados en el complejo contiguo al recinto educativo. La publicación de estas imágenes por los medios de comunicación, entre ellos RTVE, propició la difusión del bulo que trató de negar la destrucción de la escuela. Grok se sumó entonces a la intoxicación respondiendo a los internautas con el mismo bulo que situaba falsamente las imágenes en Kabul en 2021.

Estos dos primeros vídeos contrastados por VerificaRTVE y por otros equipos de investigación digital nacionales e internacionales permiten confirmar la destrucción del colegio. Las víctimas mortales aparecen retratadas en fotos de agencias de noticias. Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar qué causa la devastación. A fecha de publicación de este artículo, no se han publicado contenidos audiovisuales del momento en el que se produce la tragedia ni restos de posibles proyectiles.