No es el funeral de las víctimas de la escuela de Minab, esta imagen está creada con IA

Mensajes en redes sociales difunden una imagen de una hilera de mortajas junto a fotografías de niñas y la presentan como si fuera el funeral de las víctimas del ataque a la escuela de Minab. La foto es falsa, está creada con inteligencia artificial (IA). Así lo concluyen varias herramientas de detección de contenidos generados con esta tecnología. Además, en la instantánea hemos detectado errores gráficos propios de imágenes creadas con IA.

"En Irán, se ofreció una oración fúnebre colectiva por los 160 niños inocentes martirizados en el ataque a la escuela, la atmósfera se llenó de dolor", leemos en un mensaje escrito en urdu, compartido más de 21.000 veces desde el 3 de marzo en X. La publicación adjunta una imagen de mortajas con cuadros con fotos de niñas sobre ellas. La misma fotografía se difunde con un mensaje en español que también sugiere que se trata de una instantánea real.

No es una imagen real, es IA

Esta no es una fotografía del funeral de las víctimas de la escuela de Minab, está creada con inteligencia artificial. Hemos realizado un análisis de la imagen con dos herramientas de detección de IA. La herramienta Hive Moderation ha concluido que la instantánea está creada con IA con un 100% de confianza en su predicción. Truth Scan también indica que se trata de un contenido generado con IA con un 97% de fiabilidad.

Resultado del análisis de la fotografía con las herramientas Truth Scan y Hive Moderation

En VerificaRTVE hemos realizado un análisis visual de la imagen y encontramos las siguientes incongruencias propias de la inteligencia artificial: en primer lugar, dos de las mortajas que se muestran en primer plano tienen en su parte superior un marco con la fotografía de la misma niña. En la zona central de la instantánea,observamos una mortaja con tres marcos encima. Y por último, a la derecha de la imagen hay una mujer que no tiene rostro. Además, el propio usuario que compartió la fotografía con un mensaje en urdu ha reconocido el error en otra publicación con el siguiente texto: "Compartí la foto generada por IA simbólicamente para reflejar la magnitud de la tragedia".

En VerificaRTVE te hemos alertado anteriormente sobre la desinformación en redes por el conflicto derivado del ataque a Irán. Es el caso de esta foto falsa de un ayatolá entre los escombros.También te contamos que Grok amplifica la desinformación viralizando el bulo de la foto falsa de la escuela de Irán.