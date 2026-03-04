No es un caza F-15 de EE. UU. derribado por Irán, es falso
Mensajes de redes comparten un vídeo en el que un proyectil destruye un avión de combate en pleno vuelo y lo presentan como si fuera un caza F-15 de Estados Unidos derribado por Irán en Kuwait en el marco del actual conflicto. Es falso. El vídeo no es real y no muestra un caza F-15.
“Irán derriba un avión F15 americano en Kuwait”, dice un mensaje en inglés compartido más de 6.000 veces en X desde el 2 de marzo. El texto comparte un vídeo de 22 segundos en el que un proyectil persigue a un caza en vuelo hasta que impacta con el aparato y lo destruye. La grabación tiene su origen en un mensaje de Instagram sin texto que supera los 7 millones de visualizaciones.
No es un vídeo real y el caza no es un F-15 de EE.UU.
El vídeo compartido en redes no es una grabación real y no muestra un avión F-15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un análisis frame a frame permite constatar errores gráficos que ponen de manifiesto que no es un vídeo real. El proyectil no impacta en el avión sino en su estela, pero la explosión alejada del aparato hace que se desvanezcan las dos alas de la aeronave. Instantes después, una de las alas reaparece desprendiéndose del fuselaje. Puedes ver la secuencia, plano a plano, en la imagen inferior.
El caza que aparece en el vídeo es un F4E Phantom
Un análisis visual permite corroborar que el caza que aparece en el vídeo es un F4E Phantom, un modelo retirado de la Fuerzas Armadas estadounidenses desde 2016. Este caza se hizo famoso por su participación en la guerra de Vietnam y también por su aparición en la película Top Gun. El vídeo no muestra, por tanto, un caza F15 estadounidense, un modelo más moderno con una configuración de alas más amplia y un fuselaje de mayor tamaño.
El periodista de BBC Verify Shayan Shardarizadeh ha señalado que el vídeo falso es en realidad un videojuego militar. La grabación difundida en redes tiene semejanzas con las simulaciones de combate con aviones F4E Phantom en el videojuego DCS World y también con War Thunder.
Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en VerificaRTVE te hemos alertado de fotos y vídeos falsos publicados en redes sociales como si fueran reales. También hemos avisado de que Grok ha amplificado la desinformación sobre el ataque a Irán de Estados Unidos e Israel.