No es un caza F-15 de EE. UU. derribado por Irán, es falso

Mensajes de redes comparten un vídeo en el que un proyectil destruye un avión de combate en pleno vuelo y lo presentan como si fuera un caza F-15 de Estados Unidos derribado por Irán en Kuwait en el marco del actual conflicto. Es falso. El vídeo no es real y no muestra un caza F-15.

“Irán derriba un avión F15 americano en Kuwait”, dice un mensaje en inglés compartido más de 6.000 veces en X desde el 2 de marzo. El texto comparte un vídeo de 22 segundos en el que un proyectil persigue a un caza en vuelo hasta que impacta con el aparato y lo destruye. La grabación tiene su origen en un mensaje de Instagram sin texto que supera los 7 millones de visualizaciones.