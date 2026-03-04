No es un ataque de Irán a Israel, son explosiones en Tianjin (China) en 2015

Circula en redes sociales un vídeo que muestra una gran bola de fuego y varias explosiones nocturnas y aseguran que son ataques actuales de Irán a ciudades israelíes. Es un bulo, es un vídeo antiguo. Se grabó en 2015 en Tianjin (China), cuando 173 personas fallecieron por un incendio y las posteriores detonaciones en una zona industrial.

Una publicación de X del 2 de marzo compartida más de 13.000 veces, difunde un vídeo de 43 segundos en el que se ve un enorme incendio y varias explosiones sobre un cielo nocturno, al tiempo que se escuchan gritos y lamentos. "Esto es Tel Aviv. Gracias Irán", dice el mensaje en inglés que acompaña la grabación. El mismo contenido circula en otros perfiles de X, Facebook e Instagram que también lo presentan como actual y lo atribuyen a la guerra en Oriente Medio.