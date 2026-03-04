No es un ataque de Irán a Israel, son explosiones en Tianjin (China) en 2015
- Bulos, fotos y vídeos falsos del ataque a Irán de EE.UU. e Israel
- Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es
Circula en redes sociales un vídeo que muestra una gran bola de fuego y varias explosiones nocturnas y aseguran que son ataques actuales de Irán a ciudades israelíes. Es un bulo, es un vídeo antiguo. Se grabó en 2015 en Tianjin (China), cuando 173 personas fallecieron por un incendio y las posteriores detonaciones en una zona industrial.
Una publicación de X del 2 de marzo compartida más de 13.000 veces, difunde un vídeo de 43 segundos en el que se ve un enorme incendio y varias explosiones sobre un cielo nocturno, al tiempo que se escuchan gritos y lamentos. "Esto es Tel Aviv. Gracias Irán", dice el mensaje en inglés que acompaña la grabación. El mismo contenido circula en otros perfiles de X, Facebook e Instagram que también lo presentan como actual y lo atribuyen a la guerra en Oriente Medio.
Este vídeo corresponde a la tragedia de Tianjin (China) de 2015
Estas explosiones no son actuales ni se registran en Israel. Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que el vídeo se publicó hace más de diez años, que no tiene relación con el conflicto actual y que corresponde a la tragedia de Tianjin (China) de 2015. Encontramos una versión más larga publicada por la radiotelevisión pública británica BBC el 14 de agosto de 2015. Las imágenes coinciden con la grabación que difunden en redes a partir del segundo 25. En la descripción, la BBC explica que las imágenes muestran "dos explosiones masivas en la ciudad china de Tianjin, captadas por un testigo presencial".
En RTVE también informamos sobre aquel suceso: el incendio se produjo en la terminal de contenedores del puerto de Tianjin y provocó sucesivas deflagraciones en un almacén de sustancias químicas. Los medios internacionales como BBC o CNN y medios chinos también explicaron la tragedia. Un mes más tarde, las autoridades chinas concluyeron la búsqueda de desaparecidos y elevaron la cifra de muertos a 173. Las explosiones ocurrieron en un depósito de Ruihai International Logistics con materiales peligrosos.
Aunque este vídeo no es actual, sí es cierto que Irán ha respondido al ataque conjunto de Israel y Estados Unidos con misiles sobre ciudades israelíes como Jerusalén, Tel Aviv o Haifa. En VerificaRTVE hemos publicado un artículo con bulos sobre los ataques sobre Tel Aviv.
Este vídeo se ha utilizado anteriormente para desinformar. Encontramos otros mensajes que relacionaban falsamente el vídeo de la explosión de Tianjin con la invasión rusa de Ucrania o con el conflicto entre Israel e Irán de junio de 2025. En 2024 te explicamos que las imágenes tampoco correspondían a la destrucción de la sede del Mossad, el servicio de inteligencia israelí.