Irán exhibe restos de proyectil 'made in USA' hallados en la escuela de Minab

El régimen iraní ha publicado fotografías de los restos de proyectil que dice haber encontrado en la escuela de niñas de Minab destruida el 28 de febrero que reflejan que el artefacto tiene componentes "made in USA" (fabricados en EE.UU.) y elementos coincidentes con un misil Tomahawk de la guerra de Yemen, según ha comprobado VerificaRTVE.

La cadena de televisión estatal iraní IRIB difundió en Telegram el 9 de marzo cuatro fotografías que muestran los restos de proyectil supuestamente encontrados en el recinto de la escuela de niñas de Irán. La primera foto muestra una mesa con los restos con el edificio de la escuela de fondo, mientras que las otras tres reflejan los restos con mayor nivel de detalle.

Un análisis visual comparativo de las imágenes de Irán realizado por VerificaRTVE permite constatar que el resto con forma rectangular con una etiqueta con la palabra "Globe" es idéntico a este componente de un misil Tomahawk encontrado el 16 de marzo de 2025 en Yemen. La imagen del Tomahawk de Yemen está registrada en el Portal de Municiones de Fuentes Abiertas, una plataforma de investigación especializada en municiones de guerra con imágenes contrastadas de misiles Tomahawk y de otros proyectiles y bombas.

El componente del proyectil de Minab a la izquierda y el componente de un Tomahawk de Yemen en 2025 OSMP / VerificaRTVE

La etiqueta con la palabra "Globe" del componente rectangular del proyectil exhibido por Irán como encontrado en la escuela de Minab permite leer en la parte superior derecha el nombre completo de la marca "Globe Motors", con una dirección de la ciudad de Dayton, en el estado estadounidense de Ohio, y el mensaje "Made in USA" (hecho en Estados Unidos).

El componente rectangular del proyectil hallado en Minab con el detalle del mensaje "made in USA" IRIB / VerificaRTVE

Otra de las imágenes publicadas por la televisión estatal iraní del proyectil en Minab muestra un circuito dañado junto a restos de una pequeña turbina destrozada con una placa de color con el logotipo de la empresa estadounidense Ball Aerospace & Technologies dentro de un recuadro con información.

El circuito dañado tiene un diseño similar al de este otro de un misil Tomahawk encontrado en Yemen en marzo de 2025 y la turbina se asemeja a la de este proyectil del mismo modelo recuperado en el mismo país ese año. Ampliando la imagen en el recuadro con la información sobre Ball Aerospace se pueden leer datos sobre la empresa como una referencia a la ciudad estadounidense de Colorado.

El componente con el circuito dañado junto a la turbina destrozada y el detalle del recuadro con el logo de Ball Aerospace IRIB / VerificaRTVE

Christian Triebert, periodista del equipo de Investigación Visual del diario The New York Times, señala que el recuadro incluye un código que corresponde a un misil Tomahawk de un pedido de la Marina de Estados Unidos. Trevor Ball, investigador del portal especializado Bellingcat con experiencia profesional en artefactos explosivos, concluye que los restos exhibidos por el régimen iraní en Minab corresponden a un misil Tomahawk.