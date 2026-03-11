No es un incendio en Tel Aviv tras un ataque con misiles, es un vídeo antiguo de El Cairo

Circula en redes sociales un vídeo de un edificio y calles en llamas y lo presentan como si fuera Tel Aviv (Israel) tras un ataque con una tonelada de proyectiles. Es un bulo. La grabación es antigua y muestra un fuego en un barrio de El Cairo (Egipto) que tuvo lugar en enero.

"Esta noche Tel Aviv ha recibido el impacto de cientos de misiles de alta carga (+1000kg). La consecuencia es que la ciudad está en llamas y sin luz. Israel amenaza con 5 años de prisión a quién graba estas imágenes", leemos en un mensaje en X que se ha compartido más de 13.000 veces desde el 10 de marzo. La publicación incluye un vídeo de 25 segundos que muestra un edificio ardiendo.