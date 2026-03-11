No es un incendio en Tel Aviv tras un ataque con misiles, es un vídeo antiguo de El Cairo
Circula en redes sociales un vídeo de un edificio y calles en llamas y lo presentan como si fuera Tel Aviv (Israel) tras un ataque con una tonelada de proyectiles. Es un bulo. La grabación es antigua y muestra un fuego en un barrio de El Cairo (Egipto) que tuvo lugar en enero.
"Esta noche Tel Aviv ha recibido el impacto de cientos de misiles de alta carga (+1000kg). La consecuencia es que la ciudad está en llamas y sin luz. Israel amenaza con 5 años de prisión a quién graba estas imágenes", leemos en un mensaje en X que se ha compartido más de 13.000 veces desde el 10 de marzo. La publicación incluye un vídeo de 25 segundos que muestra un edificio ardiendo.
El incendio ocurrió en El Cairo en enero
El vídeo no se registra en Tel Aviv (Israel), sino que muestra un fuego en un barrio de El Cairo (Egipto). A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que la grabación se difundió por primera vez el 29 de enero en una cuenta de Instagram. "Un gran incendio en la zona de Manshiyat Naser", explican en la descripción, escrita en árabe. Se trata de un barrio marginal de la capital egipcia conocido como "la ciudad basura".
La cadena catarí Al Jazeera difundió en su cuenta oficial de TikTok el 29 de enero una grabación del incendio en la zona de Manshiyat Naser (El Cairo, Egipto), en la que vemos el mismo edificio en llamas. Según informa la cadena, son "escenas de un incendio que se produjo en propiedades de la zona de las instalaciones de Naser en medio de los continuos intentos de controlar el fuego". La Gobernación de El Cairo informó entonces de que el fuego "se inició en una de las propiedades de la zona y se extendió a tres propiedades vecinas, pero no provocó heridos ni muertos". Según este medio egipcio, el fuego se produjo por un accidente eléctrico.
Este vídeo ya ha sido objeto de bulos. Por ejemplo, se ha afirmado anteriormente que se trataba de un incendio provocado por "extremistas musulmanes para atacar al barrio cristiano copto de El Cairo" (1, 2) o también que era un fuego desatado tras un ataque de Pakistán a Afganistán.
En VerificaRTVE ya te hemos avisado de otros contenidos que desinforman en redes sobre el conflicto en Oriente Medio. Te hemos aclarado que estas imágenes no son del ataque a una refinería de petróleo en Haifa (Israel), es Teherán. Este otro vídeo tampoco muestra la "destrucción" en Israel por misiles iraníes, es Filadelfia en 2025.