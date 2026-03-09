Este vídeo no muestra la "destrucción" en Israel por misiles iraníes, es Filadelfia en 2025
Difunden en redes sociales un vídeo de una carretera con escombros y materiales incendiados mientras se escuchan alarmas de coches y lo presentan como si fuera Israel tras un ataque iraní. Es un bulo. La grabación es antigua y muestra una zona residencial de Filadelfia (Estados Unidos) tras un accidente de un avión medicalizado en 2025.
"Compartan por todas las plataformas antes de que X bajé todos estos vídeos que muestran la destrucción que están ocasionando los misiles iraníes en Israel", leemos en el mensaje que se ha compartido más de 6.000 veces desde el 6 de marzo en la red social. La publicación adjunta una grabación de 37 segundos que muestra una zona llena de escombros y pequeños fuegos al fondo.
Un accidente de avión en una zona residencial de Filadelfia en 2025
Este vídeo no es actual ni tiene lugar en Israel, son imágenes de un accidente en Filadelfia en 2025. A través de una búsqueda inversa, encontramos una grabación más larga y de más calidad publicada en YouTube el 1 de febrero de 2025. Según la descripción, muestra las consecuencias de un accidente de avión medicalizado en el noreste de Filadelfia. Puedes ver las mismas imágenes que circulan en redes como si fueran actuales y en Israel a partir del segundo 0:24. Las cadenas de televisión estadounidenses CBS y CNN publicaron entonces otros vídeos similares del lugar del accidente (1, 2).
En RTVE Noticias también te informamos de este accidente de un avión medicalizado en Filadelfia que tuvo lugar el 1 de febrero de 2025 en el que fallecieron siete personas y, al menos, 19 resultaron heridas. La aeronave, que se dirigía a Springfield (Misuri), se estrelló 40 segundos después de despegar y provocó una explosión e incendios en viviendas y coches.
Este vídeo ya se ha utilizado en otras ocasiones para desinformar. Hemos encontrado varias publicaciones en redes que difundían el bulo de que eran ataques en Tel Aviv. También se ha utilizado la grabación para trasladar la falsa idea de que es un ataque entre la India y Pakistán.
