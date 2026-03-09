Este vídeo no muestra la "destrucción" en Israel por misiles iraníes, es Filadelfia en 2025

Difunden en redes sociales un vídeo de una carretera con escombros y materiales incendiados mientras se escuchan alarmas de coches y lo presentan como si fuera Israel tras un ataque iraní. Es un bulo. La grabación es antigua y muestra una zona residencial de Filadelfia (Estados Unidos) tras un accidente de un avión medicalizado en 2025.

"Compartan por todas las plataformas antes de que X bajé todos estos vídeos que muestran la destrucción que están ocasionando los misiles iraníes en Israel", leemos en el mensaje que se ha compartido más de 6.000 veces desde el 6 de marzo en la red social. La publicación adjunta una grabación de 37 segundos que muestra una zona llena de escombros y pequeños fuegos al fondo.