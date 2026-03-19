La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 19 de marzo, con Pedro Almodóvar y Pablo Carbonell como invitados
- La Revuelta ofrece hoy un especial con dos programas consecutivos a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Sergio Peris-Mencheta y Raúl Pérez
La Revuelta ofrece hoy jueves 19 de marzo una emisión especial dos programas consecutivos en los que David Broncano recibe al director Pedro Almodóvar y el actor y cantante Pablo Carbonell como invitados. Puedes seguir este especial en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todos los contenidos: entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para acudir como público a la grabación del programa en el Teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.
Los nuevos proyectos de Peris-Mencheta y el desafío de Raúl Pérez
El actor y director Sergio Peris-Mencheta vuelve con más actividad y creatividad que nunca tras superar una leucemia aguda, presentando en La Revuelta dos obras de teatro, Constelaciones y Blaubeeren, y un libro en el que relata todo el proceso que ha transitado desde el diagnóstico hasta el fin de su enfermedad: 730 días. Además, el invitado contó a David Broncano una impactante y curiosa anécdota relacionada con el icónico Sylvester Stallone durante su participación en la película Rambo V.
Por su parte, Raúl Pérez se enfrentó a un doble desafío en su visita a La Revuelta. Por un lado, terminar de pulir la imitación de David Broncano, algo tan complicado que ni él mismo, considerado uno de los mejores imitadores de España, termina de lograr: “Te tengo rozando el palo”, comentaba. Y, por otro, someter al presentador al reto de las patatas bravas con salsas cada vez más picantes. Algo que no terminó de salirle como esperaba, ya que Broncano evitó el picante y el invitado se llevó la peor parte.