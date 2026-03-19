La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 19 de marzo, con Pedro Almodóvar y Pablo Carbonell como invitados

La Revuelta ofrece hoy jueves 19 de marzo una emisión especial dos programas consecutivos en los que David Broncano recibe al director Pedro Almodóvar y el actor y cantante Pablo Carbonell como invitados. Puedes seguir este especial en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda de todos los contenidos: entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Además, te recordamos que puedes conseguir entradas gratis para acudir como público a la grabación del programa en el Teatro Príncipe de Gran Vía rellenando el formulario que encontrarás en el siguiente enlace.