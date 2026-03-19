El "código manchego", la filosofía que rige la economía de Almodóvar: "Imagínate que prohíben el cine español" | La Revuelta

Pedro Almodóvar ha disfrutado tanto de su primera entrevista en La Revuelta que, por momentos, Broncano ha “conseguido que me olvide de que soy director de cine”. Y no debe ser fácil porque con dos Óscar, once Goyas, cuatro César, cinco BAFTA, dos Globos de Oro, dos premios en Cannes, un León de Oro y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el manchego es, sin duda, una de las figuras más importantes de nuestro cine. Ahora, a sus 76 años, estrena su vigesimocuarta película, Amarga Navidad, y sigue absolutamente “comprometido” con su trabajo hasta el punto de aislarse para entregarse a ello en cuerpo y alma. Y, sin embargo, su hermano y productor Agustín ha revelado que tanto la familia como la productora El Deseo se rige por una máxima, el “código manchego”.

La película con la que desafió a la industria en EE.UU. Pedro Almodóvar es uno de los directores más aclamados y premiados de la historia del cine español, también fuera de nuestras fronteras. Aunque sostiene que “todas las películas han funcionado bien”, también subraya que fue Mujeres al borde de un ataque de nervios la que les abrió las puertas del mainstream. Y lo hizo a nivel nacional e internacional, ya que le valió su primera nominación al Óscar a mejor película extranjera. Sin embargo, un año después, con su siguiente película, Átame, tuvo que enfrentarse a la Motion Picture Association (MPA) por el sistema de calificaciones de películas de la asociación. “Son censores, aunque ellos digan que no”, comentaba Almodóvar, explicando que Átame fue calificada como pornográfica porque “decían que Antonio Banderas y Victoria Abril follaban de verdad… ¡tuve que explicarles que estaban actuando!”, lamentaba. A su denuncia se unieron otras películas como Henry: un asesino en serie, y lograron que la MPA estableciera la categoría NC-17 (no apta para menores de 17 años), otorgada a películas “subidas de tono”, sin llegar a ser películas “R” (Restricted). Frases de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', que cumple 35 años: ¡Felicidades, Pepa!

El código manchego, por si acaso A partir de aquella época, a Almodóvar le ha ido “muchísimo mejor de lo que había soñado en el más loco de mis sueños”. Tanto que tiene tres asistentes, dos para cuestiones laborales a nivel nacional e internacional, y otro para asuntos personales, lo que le permite no utilizar apenas el móvil. Y ese nivel de éxito le ha permitido amasar un patrimonio que incluye cuadros de pintores de su generación, sin tener que preocuparse de cuánto dinero tiene. De eso se encarga su hermano y productor Agustín, que explicaba entre el público de La Revuelta en qué consiste el “código manchego” que rige las finanzas de la familia y la productora: “Consiste en vivir un poco por debajo de tus posibilidades”, de manera que puedan reinventarse si fuera necesario. “Imagínate que llega VOX al Gobierno y prohíbe el cine español. Así podríamos poner un bar”, ironizaba Agustín Almodóvar. Agustín y Pedro Almodóvar, hermano y sobrino del director manchego, entre el público de La Revuelta 19/03/26 Sandra Casado Sandra Casado