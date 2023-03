El cine está lleno de frases y citas inolvidables, y muchas de ellas han pasado a la cultura popular. Día a día utilizamos expresiones que escuchamos alguna vez en una película. "A Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre", dice Escarlata O' Hara en Lo que el viento se llevó. "Llevas una pistola o es que te alegras de verme", dice Mae West en Lady Lou. "Abróchense los cinturones, esta noche va a ser movidita", dice Bette Davis en Eva al desnudo. "Elegí un mal día para dejar de esnifar pegamento" (Aterriza como puedas). "Que la fuerza te acompañe" (La guerra de las galaxias). "En ocasiones veo muertos" (El sexto sentido), "Hasta el infinito y más allá" (Toy Story). "Amar es no tener que decir nunca lo siento" (Love Story)

Uno de los pósteres de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' RTVE

El cine de Almodóvar es muy rico en frases y expresiones que la calle ha hecho suyas, y entre todas destaca Mujeres al borde de un ataque de nervios. Estas son algunas de las más famosas.

-Pepa al teléfono: "¡Señora, no me grite, que acabo de sufrir un desmayo!".

-Marisa al ver el ático: "Yo lo que quiero es una casa. Y esto no es una casa casa".

-Pepa: "La gente joven, no sabéis luchar por las cosas. Os creéis que todo es placer. Pues no, hay que sufrir. Y mucho".

-Candela: "Pepa, yo no sabía dónde presentarme. Yo no podía ir a Málaga con esta papeleta... Bastante es que soy modelo".

-Pepa: "Llevo dos días recibiendo negativas de todo el mundo, y ahora soy yo la que dice no".

-Candela a Carlos: "Pues Carlos que me perdones por lo del tartamudeo, que es a veces soy muy bruta... De todas formas, tú te pasaste un poquillo. Vamos tú comportamiento no estuvo bien. Lo sé porque muchos hombres se han aprovechado de mí siempre. Yo me he dado cuenta, pero tarde. Si me hubiera dado cuenta antes, pero... Sin ir más lejos, fíjate, el mundo árabe cómo se ha portado conmigo, y eso no me lo merezco".

-Pepa: "¡Estoy harta de ser buena!"

Julieta Serrano y Carmen Maura. RTVE

-La portera del edificio, papel que hace Chus Lampreave a Iván: "¡Lo siento señorito, pero yo soy testiga de Jehová y mi religión me prohíbe mentir! Yo sólo puedo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¡Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas que no podemos!".

02.08 min Escena de 'Mujeres al borde un ataque de nervios' de Pedro Almodóvar

-Pepa al policía: "¿Le importa que me siente? Si tengo que abrirle mi corazón prefiero estar cómoda".

-Pepa y el mambo-taxista: "Siga a ese taxi!". "Creía que eso solo pasaba en las películas"

-Vecina de Pepa: "¡En esa moto no se sube otro chocho más que el mío!".

-Pepa: "¡Es mucho más fácil aprender mecánica que psicología masculina! Una moto puedes llegar a conocerla, a un hombre jamás".

-Pepa a Marisa: "Cuando entré por esa puerta era virgen y ahora tengo la impresión de que ya no lo soy. Ahora que me lo dices, ¿tú sabes que se te ha quitado la tirantez esa de las vírgenes? Es que las vírgenes son muy antipáticas..."