Casi todos los wésterns se centran en un hombre, en un pistolero que desea hacer justicia, pero en Johnny Guitar la estrella no es el personaje que da título a la película, sino la mujer que contrata sus servicios. Ella es Vienna, propietaria de un salón a quien acusan falsamente de asesinato, y la interpreta de forma magistral Joan Crawford.

Vienna se rebela ante las convenciones de la época: es la dueña de su propia vida, empuña su propia arma y planta cara a todos aquellos que quieren hundirla, empezando por Emma Small. Emma la odia porque en realidad quiere a Dancin' Kid, un pistolero que quiere a Vienna. Pero en este triángulo amoroso Vienna sigue sin olvidar -aunque no quiera admitirlo- a Johnny Logan, el hombre al que una vez amó y que regresa, guitarra en mano, a su vida. Este es el punto de partida de Johnny Guitar, filme que partió de un libro y que Nicholas Ray elevó a la categoría de joya con una dirección magnífica y una escena recordada por todos los amantes del cine.

La gran diferencia con la novela El romance entre Johnny Guitar y Vienna es fundamental en el filme, un aspecto que, sin embargo, no está presente en la novela. Roy Chanslor la publicó en 1953, pero no llegó a España hasta 2019: en nuestro país estaba inédita. Los lectores pudieron descubrir entonces que esa historia de amor y desengaño era producto del guion de Philip Jordan, quien adaptó el libro a la gran pantalla. En las páginas, Johnny y Vienna no se conocen de antes, no han estado enamorados. Su primer encuentro tiene lugar al principio de la novela. Joan Crawford supo ver el potencial de aquella historia y compró los derechos del libro. A ella le debemos, en definitiva, esta obra maestra del séptimo arte, que sería dirigida por Nicholas Ray.

Una joya incomprendida por la crítica estadounidense La película fue duramente criticada en el momento de su estreno por los periodistas estadounidenses. The New York Times la definió como "un fiasco" y Variety aseguró que "el guionista Yordan y el director Nicholas Ray se involucraron tanto con los matices y las neurosis de los personajes, que Johnny Guitar nunca tiene la oportunidad suficiente de levantarse en la silla y andar a un ritmo aceptable al aire libre". Ambos medios cargaron contra Joan Crawford y su Vienna. "No hay más feminidad en ella que en el tosco Sr. Heflin en Raíces profundas. Porque la dama, como de costumbre, es tan asexuada como los leones en los escalones de la biblioteca pública y tan afilada y románticamente prohibitiva como un paquete de hojas de afeitar sin envolver", decían en The New York Times, ajenos a la fuerza de un personaje que no dudaba en enarbolar un arma para defenderse y que al rato pronunciaba uno de los diálogos románticos más recordados del séptimo arte. Variety, directamente, sentenciaba que Joan Crawford "debería dejar las sillas de montar y los Levis a otra persona y ceñirse a las luces de la ciudad como fondo".

Su diálogo más famoso, homenajeado por Almodóvar Cinco años han pasado desde que Johnny y Vienna rompieron su relación y, tras su reencuentro, renacen esas emociones que parecían enterradas. Ella le dice que no ha estado esperando su regreso, que ha habido otros hombres en su vida. "Cuando un fuego se extingue, solo quedan cenizas", asegura. Johnny, en una escena posterior, no puede evitar hacer esa pregunta que le ronda desde aquella conversación: "¿A cuántos hombres has olvidado?". "A tantos como mujeres tú recuerdas", le responde ella. Es el diálogo más recordado de la película. "Miénteme. Dime que me has esperado estos cinco años", le pide. Vienna lo repite, también que se habría muerto si él no hubiera llegado. "Y que todavía me quieres como yo te quiero a ti", le ruega. Ella lo hace, él le da las gracias, pero al final esas emociones contenidas salen a la superficie y Vienna acaba por confesarle sus verdaderos sentimientos. Pedro Almodóvar le hace su particular homenaje en Mujeres al borde de un ataque de nervios. Pepa (interpretada por Carmen Maura) trabaja como actriz de doblaje, igual que su expareja, Iván (Fernando Guillén Cuervo). Al principio de la película, vemos a Pepa prestar su voz al personaje de Joan Crawford, pronunciando aquel diálogo de Johnny Guitar, a quien dobla Iván. Ella acaba desmayándose.