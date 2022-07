'La conquista del Oeste', ¿"mamotreto" o joya épica del western?

Hay clásicos del cine que necesitan tiempo para fraguar su leyenda. Maltratados por la crítica, ignorados por el público o incomprendidos en general, existen ciertas películas que en su momento fueron rechazas con una urgencia arrogante y que, sin embargo, con los años, acabaron colándose en las listas de los mejores filmes de todos los tiempos.

Ocurrió con obras maestras como Ciudadano Kane, de Orson Welles, de la que se llegó a decir que era una “imbecilidad casi banal”. Lo dijo un desacertado Jorge Luis Borges, que entonces ejercía de crítico de cine con muy mala baba. También pasó tras el estreno de una de las cintas más icónicas y mejor valoradas Stanley Kubrick, El resplandor, definida en su momento por algunos críticos como “grandilocuente e histérica” y con la que Kubrick se ganó la nominación al Razzie como peor director aquel año.

Otro cineasta que también aprendió que el tiempo lo pone todo en su lugar fue John Ford. Primero le ocurrió con Centauros del desierto (1956), una película atravesada por grandes elipsis temporales. Un juego vanguardista del lenguaje narrativo, nunca visto en el western, que dejó descolocada a gran parte de la crítica, acostumbrada a historias clásicas y lineales. Tuvieron que pasar unos cuantos años para que lo que entonces se vio como un “defecto” se convirtiese en virtud.

Años después la crítica volvió a lanzar dardos contra otro gran western de Ford, esta vez codirigido a tres bandas junto a Henry Hathaway y George Marshall. Se trata de La conquista del Oeste (1962), icono absoluto del género y uno del western más épico de todos los tiempos que, en su momento, no cayó especialmente bien a la crítica.

¿Por qué la definieron como "mamotreto"?

“Mamotreto” o “película tonta”, fueron algunas de las lindezas que periódicos tan prestigiosos como el The New York Times escribieron sobre ella. Para la crítica, la cinta es un mosaico gigantesco de clichés del genero unido de forma torpe y dispersa entre la visión de sus tres directores que no consiguen dotar a la cinta de un estilo común.

Para la crítica, aquel eslogan de la épica que rezaba que La conquista del Oeste era "la película más fabulosa jamás concebida, desde cualquier punto de vista" era con todo demasiado pretenciosa. Su presentación en Cinerama, el formato de sala con tres pantallas simultaneas y en curva, fue visto por algunos como un artificio que, lejos de impresionar, decepcionaba pues hacía que la imagen que pasaba de una sección a otra, entre pantallas, se distorsionase para el espectador.