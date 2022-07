Adivina quién viene esta noche fue la última película que hizo Spencer Tracy. Rodó la última escena el 24 de mayo de 1967 y murió tan solo 17 días después de un ataque al corazón. Su trabajo recibió una nominación al Oscar, pero murió antes de la ceremonia. No lo ganó de forma póstuma, pero su interpretación recibió el aplauso generalizado. En Hollywod, donde el odio y la envidia eran el deporte nacional, todos alababan al actor, desde Clark Gable a James Cagney pasando por Humphrey Bogart. Rodó 78 películas, y 8 de ellas las hizo junto a su gran amor, Katherine Hepburn. Logró 8 nominaciones al Oscar y se lo llevo en dos ocasiones, por Forja de hombres y Capitanes intrépidos. Tocó todos los estilos: comedia, drama, wéstern... En este apartado, el del cine de vaqueros, trabajó con los más grandes, como John Ford. Juntos hicieron La conquista del oeste, pero lo curioso es que Spencer Tracy no tiene personaje, aunque sí tiene mucha presencia. Su talento era innegable y el actor Richard Widmark, que interpreta a Mike King, sentía adoración por él y llegó a decir que era el mejor actor de cine que nunca haya existido y que era su principal referente en el cine. "He aprendido más de interpretación viendo a Tracy que de cualquier otra manera", sentenció.

Spencer Tracy era adicto a la dexedrina

De Tracy, que se declaraba católico creyente pero no practicante, se ha dicho de todo. Unos cuentan que tenía tendencia a la depresión, otros que era bipolar y que "tan pronto estaba muy arriba como estaba muy abajo", que las borracheras le podían duras varios días y que tuvo que lidiar con el insomnio. Tras su muerte se supo que era adicto a los barbitúricos, que tragaba en grandes dosis para poder dormir, a la dexedrina, que tomaba para poder trabajar. Por eso no dudó en aceptar el encargo para hacer La conquista del Oeste, y eso que significaba volver a trabajar para la Metro-Goldwyn Mayer, y para hacer La conquista del Oeste, a pesar de que hacía casi 7 años que había abandonado los estudios dando un portazo para convertirse en actor independiente. En este wéstern su papel es crucial, pues se encarga de narrar la historia y de paso hacer de hilo conductor a través de los 50 años que retrata la película. Un trabajo que no siempre se conoció. Cuando se estrenó la película en España, en 1963, se dobló a todos los actores y, por supuesto, al señor Spencer Tracy. "This land has a name today, and is marked on maps. But, the names and the marks and the maps all had to be won, won from nature and from primitive man".

Katharine Hepburn y Spencer Tracy vivieron un amor sin papeles. ©GTRESONLINE

Spencer Tracy murió el 10 de junio de 1967 RTVE