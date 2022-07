La conquista del Oeste': creían estar rodando una película, pero hicierron una serie

Lo tenía todo para ser una obra de arte: un título perfecto, tres directores de renombre, un reparto de lujo lleno de estrellas, pero… La conquista del Oeste no entra en el top ten de la historia del wéstern e incluso se dice que es un “mamotreto” y que es “tonta”. ¿A qué se debe? La sinopsis de la película deja claro, en tan solo dos frases, que se trata de una historia épica que recorre la vida de una saga familiar, los Prescott, a través de varias décadas para contarnos cómo fue la expansión hacia el Oeste en el siglo XIX, viajando desde Nueva York al Pacífico.

Un viaje por tierras norteamericanas y un viaje en el tiempo en el que se remarcan hitos como la Guerra de la Secesión, la construcción del ferrocarril y la fiebre del oro, tres temas que han dado mucho juego a Hollywood. Ante tal panorama narrativo, se contó con tres directores veteranos que se repartieron las diferentes etapas de la película, que se estructura en cinco capítulos: Los ríos, Las llanuras, La guerra civil, El ferrocarril y Los forajidos.

Henry Hathaway dirigió Los ríos, Las llanuras y Los forajidos; John Ford se centró en La guerra civil, que incluye un diálogo entre los generales Sherman y Grant; y George Marshall se encargó de El ferrocarril, en el que se incluyó la famosa estampida de bisontes. Pero hubo un cuarto director, Richard Thorpe , a quien no se incluyó en los títulos de crédito, pero que se hizo cargo de las secuencias históricas que sirven de transición. A lo largo de la trama que componen los cinco episodios se cuentan las vicisitudes de la familia Prescott, poniendo el foco en la vida de Eva y Lilith, las hijas de Zebulon y Rebeca Prescott, un periodo que abarca 50 años. Toda la cinta tiene un aire épico y no se escatimaron gastos para contar con lo mejor de cada casa, tanto en la dirección, como en el guion, la música o el vestuario. Todos estaban al servicio de los Prescott, una familia de familias que vamos conociendo a lo largo de tres generaciones.

La conquista del Oeste: ¿película o serie?

Pero no hay que olvidar que se trata de un wéstern y como tal tiene momentos grandiosos: el vertiginoso descenso por los rápidos del río, los indios persiguiendo a caballo la caravana de colonos, las batallas de la guerra, la construcción de imponente ferrocarril y el asalto al tren en plena marcha que se suman a la ya citada estampida alucinante de bisontes. Está claro que se trata de una película, una gran película, aunque al estar segmentada en cinco capítulos bien podría haberse transformado en una miniserie. Y serie hubo. Se llamó igual (How the West was Won) y se estrenó en 1978 en la televisión norteamericana en 1977, con actores como James Arness, Eva Marie Saint, Fionnula Flanagan (rescatada por Amenábar para Los otros) y Bruce Boxleitner. Tuvo un total de 25 episodios repartidos en dos temporadas y se dejó de emitir en 1979. Pero volvamos atrás en el tiempo, a 1962, para centrarnos en la película para ver quiénes son sus protagonistas.